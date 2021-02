Philippe Etchebest exténué : c’est une honte, il a été contacté pour participer à une émission de télé-réalité assez scandaleuse !

Le grand chef étoilé Philippe Etchebest, que l’on peut voir encore parfois dans l’émission Cauchemar en cuisine qui fait un très gros carton sur M6, n’hésite jamais à dire haut et fort ce qu’il pense, même si cela ne plaît pas toujours à son audience.

En effet, comme on a pu le constater par le passé, le chef Philippe Etchebest dit toujours ses préoccupations, et en ce moment on peut dire qu’elles sont assez nombreuses ! La crise sanitaire du coronavirus est une véritable catastrophe pour les millions de restaurateurs en France qui ne peuvent malheureusement plus travailler dans de bonnes conditions, et le chef Philippe Etchebest n’a d’ailleurs pas hésité une seconde à les défendre par le passé.

Bravo à @Chef_Etchebest qui fait son entrée dans le classement JDD (Ifop) : 7ème personnalité masculine préférée des Français !🎉 pic.twitter.com/YtA332547l — M6 (@M6) December 27, 2020

Philippe Etchebest (Cauchemar en cuisine) : il pousse un nouveau coup de gueule contre une émission de télévision “honteuse” !

Si les téléspectateurs de la chaîne M6 sont plutôt habitués à pouvoir voir Philippe Etchebest dans son rôle de cuisinier à l’antenne, il en aurait pu être tout à fait autrement à en croire la récente interview qu’il a pu donner dans les médias.

En effet, personne n’aurait pu penser que Philippe Etchebest puisse participer à une autre émission que Top Chef ou encore Cauchemar en cuisine, et pourtant on pourrait très bien imaginer le pire comme certains producteurs de télévision prêts à tout pour avoir le chef étoilé à leurs côtés !

Comme on le sait tous maintenant, Philippe Etchebest ne mâche pas ses mots, et on a d’ailleurs pu le constater récemment lorsqu’il a été en relation avec des hommes politiques. Il y a tout juste quelques mois, le chef Philippe Etchebest poussait déjà un gros coup de gueule contre Emmanuel Macron et en face de lui par écran interposé. Le chef de l’état, qui ne l’avait pas pris au sérieux, n’avait pas hésité une seconde à rire devant lui. Mais ce n’est malheureusement pas terminé pour Philippe Etchebest…

Philippe Etchebest : va-t-il être le prochain candidat de l’émission de télé-réalité Les Anges sur NRJ 12 ?

Il y a quelques jours, c’est sur le plateau de C à vous et à l’aube du troisième confinement que l’on a pu voir s’exprimer le chef de cuisine très remonté par la situation. Alors que le chef de l’état avait pu annoncer une potentielle réouverture des restaurants le 20 janvier, dans la réalité il n’en est rien ! Mais est-ce que le chef étoilé va devoir se reconvertir dans de nouvelles émissions de télévision qui ne sont pas en rapport avec la cuisine ?

" Put*** la honte ! " Philippe Etchebest n'en revient pas qu'on ait osé lui proposer cette émission. @OnRefaitLaTele @RTLFrance Replay intégral ➡️ https://t.co/rJk24I1Bp8 pic.twitter.com/MdVr3y4kIj — Eric Dussart (@E_Dussart) January 31, 2021

Et bien c’est dans l’émission On refait la télé qui est diffusée sur RTL que l’on a pu apprendre que Philippe Etchebest aurait pu être à l’écran dans l’émission Les Anges diffusée sur NRJ 12 ! Toutefois, il a tenu à apporter quelques précisions pour tous les auditeurs de la radio d’informations qui souhaitent en savoir plus.

En effet, il semblerait que Philippe Etchebest ait été approché pour pouvoir donner des conseils de cuisine aux candidats et non participer en tant que candidat. Il aurait été approché pour pouvoir aider les candidats de l’émission de télé-réalité à monter un restaurant pendant l’émission.

Mais presque vexé par la situation et expliquant même que c’est une « honte » pour lui et qu’il ne ferait alors jamais cela, il n’a pas hésité une seconde à refuser cette proposition qu’il juge vraiment trop indécente à son goût !