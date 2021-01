Philippe Etchebest : gros coup de gueule en plein direct, il s’en prend à Bruno Le Maire et lui demande des comptes !

C’est une scène assez surréaliste que l’on a pu voir hier soir à la télévision, entre Philippe Etchebest, le grand cuisinier de M6 que l’on peut voir dans Cauchemar en cuisine, et Bruno Le Maire, ministre de l’Économie, des Finances et de la Relance dans le gouvernement de Jean Castex. En plein dans l’actualité, il a rebondi sur un thème qui fait bondir les français, et les internautes ne se sont pas privés pour le soutenir sur les réseaux sociaux !

Philippe Etchebest : très remonté contre le gouvernement, il est prêt à tout pour aider les restaurants !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que le cuisinier Philippe Etchebest ne chôme pas et il sait parfaitement que la situation est devenue intenable pour les restaurateurs dès lors que la crise sanitaire du coronavirus a été donnée avec toutes les restrictions que cela implique.

D’ailleurs, ce n’est pas un hasard si on dit que beaucoup de restaurateurs devront malheureusement être contraints de fermer leurs portes à cause de cette crise économique et sanitaire sans précédent que nous vivons tous encore aujourd’hui.

"Restaurant, bars… pas rouvert avant mi-fevrier"

On attend ke coup de gueule de Philippe Etchebest !😂😭 pic.twitter.com/zQY96YXsjE — Bob.C (@CapdetElena) January 7, 2021

Pourtant, depuis le tout début de la pandémie, le chef Philippe Etchebest fait tout son possible pour pouvoir aider les petits restaurateurs. En effet, lors du tout premier confinement, on avait même pu le voir échanger par écran interposé avec Emmanuel Macron. Face au chef de l’État, le cuisinier Philippe Etchebest n’hésitait pas à dire haut et fort ce qu’il pensait, quitte à ce que cela déplaise.

Malheureusement, cela n’a pas suffit et pour certains restaurants la situation n’a fait que s’empirer. En effet, alors que certains arrivent encore à proposer à leurs clients un système de récupération de commande avec de la livraison à domicile ou des commandes à emporter, ce n’est pas le cas de tout le monde et malheureusement ce mode de distribution ne s’applique pas à tous.

Par ailleurs, les bars sont encore contraints de rester fermés, et face à cette tragique situation, ils ne pourront malheureusement pas être sûrs de pouvoir rouvrir leurs portes de si tôt. Alors que Philippe Etchebest s’est retrouvé dans le magazine C à vous hier soir sur France 5, on a également pu le voir aux côtés du ministre Bruno Le Maire, et comme vous allez le voir l’échange entre les deux protagonistes a été très musclé : personne ne s’attendait à voir une telle situation en plein direct.

Il a tout dit pic.twitter.com/v5qXBN8Yoa — • MCH • (@Mehdi_M_C_H_) September 23, 2020

Philippe Etchebest : il demande des précisions à Bruno Le Maire sur le couvre-feu et lui demande de tout balancer !

Comme certains ont tendance à le croire, le gouvernement devrait dès aujourd’hui faire des annonces très importantes concernant la suite de la gestion de la crise sanitaire du coronavirus. A l’heure où nous écrivons ces lignes, absolument aucune hypothèse n’est à exclure et tout est possible !

@BrunoLeMaire est l’invité de @cavousf5 et face à lui #PhilippeEtchebest pour défendre les restaurateurs. Comme d’habitude. Pour défendre le cinéma adressez vous à l’homme ou la femme invisible… #cinema #reouverture pic.twitter.com/hplHD2U6qv — Patrick Fabre (@PFabreCat) January 13, 2021

C’est lorsque l’animatrice Anne-Elisabeth Lemoine a demandé à Philippe Etchebest s’il craignait le couvre-feu de 18h empêchant ainsi les restaurants de faire de la livraison à emporter que celui-ci s’est tourné vers Bruno Le Maire.

Alors que Jean Castex doit donner de nouvelles informations, Philippe Etchebest a affirmé qu’il savait très bien lire entre les lignes comme la présentatrice, et même si Bruno Le Maire est resté impassible en disant qu’il n’allait pas faire de déclaration à la place du premier ministre, on imagine que tout cela devrait se confirmer aujourd’hui !