Philippe Etchebest : il se fait reprendre par la mère d’une candidate dans Objectif Top Chef !

En tant que restaurateur, ma vocation première est d’offrir des moments de convivialité et de partage à mes clients. Dans ce contexte actuel si particulier, il est aussi très important pour moi de mettre en avant la formation et la transmission qui sont clés dans ce métier : montrer un savoir-faire et accompagner la relève de demain, dans l’espoir de favoriser l’embauche de futurs cuisiniers.⁠ ⁠ Une autre de mes missions est d’aider les producteurs locaux afin de soutenir la filière agricole et promouvoir les beaux produits pour une alimentation plus responsable. Bien manger est devenu une question de santé pour les Français et c’est de notre responsabilité de les encourager à consommer autrement et mieux.⁠ ⁠ Si je m’engage à défendre quotidiennement ces valeurs dans mes cuisines, je le fais également dans « Objectif Top Chef » qui a déjà accueilli plus de 600 apprentis ou amateurs passionnés de cuisine et qui va continuer à mettre en avant le travail exceptionnel de nombreux producteurs locaux. ⁠ ⁠ 📺 @m6officiel @TopChefM6⁠ ⁠ #objectiftopchef #topchef #cuisine #gastronomie #competition #apprentis #chef #bordeaux #bordeauxmaville #philippeetchebest