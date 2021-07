Philippe Etchebest pousse un gros coup de gueule contre le pass sanitaire, il se déguise en gendarme

Alors que de plus en plus de restaurateurs en France ne cessent de s’indigner contre les contrôles qui pourraient avoir lieu avec le pass sanitaire prochainement, personne n’aurait pu être en mesure de penser que ces dernières années auraient pu être aussi déterminantes pour les professionnels de la restauration qui se trouvent parfois dans des situations qui sont vraiment insoutenables, c’est le moins que l’on puisse dire.

Et s’il se trouve que l’on trouve de plus en plus de difficultés à pouvoir dire haut et fort parfois ce que l’on pense malgré la pression sociale sur les réseaux sociaux, certains n’hésitent clairement pas à prendre la parole et on a pu le voir avec Philippe Etchebest qui a pu une nouvelle fois montré qu’il avait encore de nombreuses idées à revendre, et cela pourrait avoir des conséquences aussi bien positives que négatives sur ses affaires dans le monde de la restauration.

Philippe Etchebest (chef étoilé): "On va devoir faire le travail de contrôle, dont on n'a pas la capacité. On ne peut pas remplacer la police." pic.twitter.com/4sYInVrg2G — RMC (@RMCinfo) July 16, 2021

Alors que ce chef cuisinier est en effet très réputé pour ses diverses interventions aujourd’hui sur la chaîne M6, on ne compte plus le nombre de fois où ce dernier ne peut avoir de problèmes parfois avec les autorités françaises ou même internationales. On a même pu apprendre récemment que le chef cuisinier de Top Chef avait tout simplement pu décider de ne pas ouvrir son restaurant alors qu’il en avait l’autorisation par les autorités françaises. Ce dernier a tout simplement pu décider de prendre une décision vraiment radicale, et celle-ci a d’ailleurs fait beaucoup de bruit.

Comme on a pu le constater plusieurs fois par le passé, il se trouve que Philippe Etchebest n’hésite pas à dire très haut et fort ce qu’il peut être en mesure de penser, même si cela ne plaît pas toujours à tout le monde.

Philippe Etchebest dans la tourmente, il crée la polémique avec un message très fort

Si de plus en plus de français sont aujourd’hui encore très révoltés par les dernières décisions du gouvernement français, les professionnels du monde de la restauration n’hésitent pas à dire haut et fort tout ce qu’ils peuvent être en mesure de penser même si cela ne plaît pas à tout le monde, en partie au gouvernement d’Emmanuel Macron. On a pu le constater une nouvelle fois avec la dernière déclaration de Philippe Etchebest, et cela risque de faire beaucoup de bruit.

En effet, suite aux toutes dernières annonces du gouvernement d’Emmanuel Macron, le célèbre cuisinier a tout simplement décidé de frapper très fort et cela a pu apporter beaucoup d’influence dans son établissement. Alors que certains auraient pu être en mesure de penser que Philippe Etchebest allait se mettre de côté, celui-ci a décidé de se lancer dans un coup médiatique assez important : il ne cesse de surprendre tout le monde et son déguisement de gendarme pour contrôler les clients risque de ne pas du tout être apprécié. Par ce moyen, il envoie un message très fort au chef de l’État…

Philippe Etchebest impossible à maîtriser, il pourrait aller plus loin

Avec de plus en plus de personnes qui ne cessent de prendre la parole à ce sujet dans les médias, on peut voir que certains français peuvent déraper sur les réseaux sociaux avec des déclarations assez dingues.

Etchebest il s’est habillé en gendarme de l’époque pour contrôler le pass sanitaire des ses clients ptdrrrrrrrrr pic.twitter.com/5bHzfkrUqi — Cauzzo (@maminabel) July 22, 2021

Ce n’est pour le moment pas le cas pour Philippe Etchebest, mais néanmoins le cuisinier de Bordeaux est réputé pour dire très haut et fort ce qu’il peut être en mesure de penser, c’est le moins que l’on puisse dire. Espérons que la situation ne devienne pas trop compliquée !