Philippe Etchebest : Prit à parti par un participant pendant l’émission Cauchemar en Cuisine !

Pour tous les fans de l’émission Cauchemar en Cuisine, Philippe Etchebest est l’homme à ne pas avoir sur le dos. Il joue à la perfection son rôle au point de devenir le principal cauchemar de l’émission. Il n’hésite pas à crier sur tout ce qui bouge. Mais cette façon de faire lui a valu une grosse insulte de la part d’un des candidats qui s’est senti frustré au cours de l’émission… Décryptage !

Une très bonne émission pour les téléspectateurs mais stressante pour les gérants de restaurant…

L’émission Cauchemar en Cuisine est un programme très suivi en France. Diffusée par la Chaîne M6, elle est animée par un chef de cuisine étoilé Philippe Etchebest. Le but de l’émission est d’éviter aux restaurants en difficulté de fermer leurs portes. Pour y arriver, l’émission se charge de leur inculquer de nouvelles leçons en cuisine. Les participants sont mis à rude épreuve et sous pression en cuisine. Pour ne pas faciliter les choses, l’animateur Philippe Etchebest n’hésite pas à faire des critiques très touchantes.

Philippe Etchebest, chef cuisinier étoilé, est l’animateur de la célèbre émission comme on l’annonçait plus haut. Il a été auparavant très actif dans d’autres programmes télévisés à l’instar de Cauchemar à l’hôtel, Objectif Top Chef, Top Chef… Ses rôles dans les émissions oscillent entre celui de juré et celui de présentateur. Actuel présentateur de l’émission Cauchemar en Cuisine, Philippe Etchebest possède deux grandes distinctions. D’abord en 2000, il est élu Meilleur ouvrier de France, ensuite en 2008, il recevra la distinction des deux étoiles au Guide Michelin.

Un choc en cuisine…

Philipe Etchebest n’est pas qu’un simple présentateur. Il est également un cuisinier émérite très expérimenté. Cela lui donne comme privilège le fait de faire des critiques et il n’hésite pas à utiliser des mots choquants. Il est connu comme étant le présentateur qui bouscule le plus ses candidats. La précédente émission de Philippe a été réalisée dans un pub nommé « Crazy Frog ». Cela signifie dans la langue française « La grenouille folle ». L’établissement, situé en Gironde, est dirigé par un couple Amande et Thierry. Comme à l’accoutumée, Philippe endosse son rôle, mais cela n’a pas été du goût du patron du Pub Thierry.

« Je me suis senti humilié » confia Thierry aux journalistes de Télé-Loisirs. Le patron du pub anglais ne porte pas Philippe dans son cœur et il ne le cache pas d’ailleurs. Il a affirmé qu’il se devait de « ravaler » sa fierté en permanence. Le simple fait qu’il n’arrivait pas à s’exprimer le mettait mal à l’aise dans sa peau. Il se voyait comme une « cocotte-minute » prête à exploser. « Il y a des moments, j’avais vraiment envie de l’envoyer chier. » lâcha Thierry. Des commentaires auxquels Philippe ne s’attend sûrement pas.

Malgré tout, Philippe ne veut que leur bien…

Même si Thierry en avait gros sur le cœur, il a compris son interlocuteur Philippe. Il a dit lui vouer un grand respect car en matière de cuisine, il s’y connait. Il est évident que les interventions du présentateur n’ont pour but que d’améliorer les choses. Depuis le début de cette émission, Philippe Etchebest en a vu de toutes les couleurs. Grâce à ses critiques et apports, ces établissements ont pu remonter la pente.

Thierry s’en est également pris à la production. Selon lui, ils n’ont pas été avertis de l’arrivée de l’émission dans ses locaux. Un fait qu’il qualifie de roublard et mensonger de la part de la production. Cependant, une telle émission nécessite des surprises afin d’avoir une vue réaliste du sujet.