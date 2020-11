Philippe Etchebest : sévèrement critiqué par un ancien candidat de Top Chef !

Les propriétaires d’établissements de restauration n’arrêtent pas de se plaindre depuis l’avènement du coronavirus. Lors du premier confinement de mars, les restaurants et les bars avaient été fermés ainsi que plusieurs autres activités. Face à une nouvelle vague de contaminations, le gouvernement a annoncé de nouvelles mesures au point d’être obligé de prononcer un reconfinement.

Philippe Etchebest a poussé un coup de gueule contre le gouvernement dans TPMP

Philippe Etchebest est très célèbre en France pour avoir participé à plusieurs émissions de cuisine dont les plus connues sont Top Chef ou Cauchemar en cuisine. Ce dernier s’est fait reprendre par un ancien candidat de la célèbre émission de M6 qui n’a visiblement pas apprécié la dernière sortie du chef étoilé contre les nouvelles restrictions pour combattre le coronavirus qui sévit en Hexagone et dans d’autres pays européens. Le mari de Dominique s’était rendu sur le plateau de Touche pas à Mon poste le lendemain du jour où Emmanuel Macron s’est exprimé sur la situation sanitaire du pays. Le président français avait donc décidé de prononcer un second confinement malgré les plaintes de plusieurs citoyens. Depuis lors, les médias ne cessent d’animer les débats à ce sujet.

En septembre dernier, le ministre de la Santé avait annoncé la fermeture des restaurants et des bars quelques mois après le déconfinement. Cette sortie d’Olivier Véran avait suscité l’indignation de plusieurs célébrités parmi lesquelles le coach emblématique de Top Chef Philippe Etchebest. Depuis ce temps, la situation s’est plutôt aggravée et le gouvernement a annoncé le 30 octobre dernier un nouveau confinement. Indigné, le mari de Dominique qui se faisait passer pour le porte-parole des restaurateurs lors du premier confinement, a encore poussé un coup de gueule. C’était sur le plateau de TPMP qu’il avait exprimé sa colère et cela semble avoir agacé Jérémy Moscovici qui a participé à la saison 6 de Top Chef.

Philippe Etchebest violemment critiqué par un ancien candidat de Top Chef

Le père de Louis Oscar s’était confié à Cyril Hanouna et avait reconnu que le gouvernement avait néanmoins attribué des aides mais qui étaient insuffisantes. De son côté, le chef en herbe pense plutôt que l’animateur d’Objectif Top Chef devrait se réinventer au lieu de se plaindre. Jérémy Moscovici qui fait ses premiers pas dans la saison 12 de l’émission de téléréalité Les Anges a même proposé son expertise à Philippe Etchebest lorsqu’il déclare « Call moi je t’expliquerai comment faire. Des idées, des choses mises en place je l’ai fait et j’ai perdu aucun salarié, et on s’en sort #stopchialement ».

Le juré de Top Chef a été l’invité de Cyril Hanouna le 29 octobre dernier, le lendemain du jour où le président Emmanuel Macron a annoncé un deuxième confinement. Le célèbre chef français estimait que ce reconfinement était un calvaire pour les restaurateurs. Plusieurs jours après sa sortie, l’un des candidats de l’émission culinaire de M6 a taclé le chef étoilé sur les réseaux sociaux. Il faut dire que plusieurs autres chefs ont également tiré la sonnette d’alarme. Il y a quelques jours, le cuisinier Michel Sarran révélait avoir fermé son célèbre restaurant de Toulouse lors de son passage sur le plateau de CNews. Une décision douloureuse qu’il avait décidé de prendre après avoir interpellé plusieurs fois le gouvernement sur la situation difficile des restaurateurs français. De leur côté, les pouvoirs publics préfèrent préserver la santé des français au détriment de l’économie d’autant plus que le nombre de cas ne cessait de s’augmenter.