Philippe Etchebest très énervé contre le gouvernement depuis la réouverture des restaurants, il prend la parole

Il ne se passe plus une seule semaine sans que l’on entende le grand chef cuisinier Philippe Etchebest prendre la parole au sujet des annonces du gouvernement d’Emmanuel Macron, quand cela ne concerne pas plutôt d’autres sujets qui sont bien plus importants, c’est le moins que l’on puisse dire.

En effet, à l’heure où certains français se trouvent aujourd’hui dans des situations qui sont assez délicates et même très compliquées, on ne pensait pas que la réouverture des restaurants de cette semaine allait pouvoir faire parler autant d’elle dans les médias français. Pourtant, si certaines personnes ont pu décider de faire le choix de se rendre dans des restaurants pour pouvoir fêter la réouverture de ces derniers, et même se rendre aussi dans les cinémas pour voir de nouveaux films sortis dans les salles, personne n’allait pouvoir penser que le chef Philippe Etchebest puisse « gâcher la fête », selon certains restaurateurs.

Malheureusement, certains français ont été très déçus d’apprendre dernièrement que le chef que l’on a pu voir dans Cauchemar en cuisine mais également dans beaucoup d’autres émissions en France, allait décider purement et simplement de ne pas ouvrir son restaurant cette semaine, comme l’autorise le gouvernement d’Emmanuel Macron. Un affront qu’il a toutefois pu justifier par la suite, car on imagine bien que la situation pouvait bien être tentante pour le chef cuisinier qui ferait sans aucun doute un gros carton en ouvrant les portes de sa terrasse.

Philippe Etchebest, très amer sur les dernières décisions du gouvernement d’Emmanuel Macron

Si on savait d’ores et déjà par le passé que le grand chef cuisinier Philippe Etchebest pouvait être prêt à tout quand il s’agit clairement de prendre la parole pour pouvoir donner son avis à tout moment, on ne pensait pas en revanche qu’il allait pouvoir prendre une décision qui soit aussi radicale, alors que la crise sanitaire bat son plein.

Interrogé dans la presse ces derniers jours, Philippe Etchebest a donc décidé de s’exprimer suite aux dernières annonces du gouvernement du président de la république, tout en donnant son avis sur les restaurants qui ont pu ouvrir cette semaine. Malheureusement, alors que le cuisinier Philippe Etchebest a pu donner son avis par le passé pour encourager le chef de l’état à laisser ouvert les restaurants, on ne s’attendait pas à ce qu’il prenne une aussi grosse décision.

Dans l’interview que l’on a pu lire de la part du grand chef de cuisine Philippe Etchebest, il se trouve que l’on a pu découvrir que ce dernier avait pu décider contre toute attente de fermer son restaurant pour une raison qui peut sembler assez simple…

Des propositions encore très « floues » du gouvernement que dénonce le chef Philippe Etchebest

Bien que certains restaurants aient décidé d’ouvrir à nouveau leurs portes aux clients, il se trouve que bon nombre d’entre eux ont pu décider contre toute attente de prendre des décisions assez radicales en ouvrant leurs terrasses.

Mais du côté de Philippe Etchebest, ce n’est pas le même son de cloche, car ce dernier a tout simplement décidé d’attendre que le gouvernement prenne une autre décision en autorisant les ouvertures complètes des restaurants : on espère pouvoir se rendre à nouveau dans le restaurant du chef de M6 !