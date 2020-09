Philippe Risoli : Que devient l’ancien animateur de TF1 ? Nous sommes allés prendre de ses nouvelles pour vous !

Pendant près d’une dizaine d’années, Philippe Risoli a conduit de main de maitre l’émission Le Juste Prix sur TF1. C’était une émission très intéressante qu’il ne fallait surtout pas rater tellement son animateur saisissait l’intérêt des téléspectateurs avec ses bonnes blagues, ses gaffes et son charisme impressionnant. Cependant, l’émission ne se poursuit plus depuis des années et Phillipe Risoli s’est bien trouvé d’autres occupations depuis lors. Aujourd’hui avec ses 67 ans bien comptés, on peut bien dire qu’il en a fait du chemin. Cet article revient sur son parcours, mais aussi sur son étonnante reconversion.

Une nouvelle direction pour Philippe Risoli

Après qu’il ait arrêté d’animer l’émission Le juste Prix, Philippe Risoli a pris une direction que ses fans étaient loin de soupçonner. Qui aurait pu imaginer que l’animateur se lancerait un jour dans la musique ? Pourtant, c’est bien ce qui arriva. Philippe Risoli sortit son premier album intitulé Autrement. C’est de ce dernier qu’est tiré la fameuse chanson Cuitas les bananas. Ses fans se sont demandés ce qui l’avait motivé à l’époque.

En 2017, il accorda une interview à Télé-Loisirs dans l’émission Sans filtre. C’est durant cet échange qu’il a expliqué ses espérances après qu’il ait fini avec Le juste Prix. En réalité, l’animateur s’attendait à ce que la chaine TF1 lui confie un talk-show ou une autre émission en prime time.

Cependant, les choses ne se sont malheureusement pas déroulées comme il l’espérait. Cette émission n’est jamais arrivée. Ce fut alors les débuts d’une période particulièrement difficile pour Philippe Risoli. Ce dernier affirme que durant l’année 2004, il n’avait touché à aucun salaire et n’était presque pas sorti de chez lui.

Un homme polyvalent

Il ne fait aucun doute que cette période fut particulièrement éprouvante pour l’animateur. Ce n’est que plus tard en 2005 qu’il fit son retour sur TF1, mais cette fois en tant que candidat dans la deuxième saison de La Ferme Célébrités. Durant cette émission, il est parvenu à aller jusqu’en demi-finale. Il y fit la rencontre de Nathalie-Marquay-Pernaut avec qui il s’est lié d’une profonde amitié.

Le presque septuagénaire a poursuivi son œuvre en revenant à ce qu’il sait faire le mieux, l’animation. Il est revenu en animant une version modernisée de l’émission L’école des fans en 2009 sur la chaine Gulli. L’émission a pris fin en 20012. Après cet épisode, ses apparitions sur les écrans sont devenues de plus en plus rares.

Après la télé et son album, le présentateur a décidé de se lancer dans le théâtre. Cela a duré 3 ans, de 2013 à 2016. Il a collaboré avec son amie dans Piège à Matignon. Cette pièce avait été écrite par Nathalie Marquay-Pernaut et son mari le journaliste Jean-Pierre Pernaut. Philippe donna la réplique à son amie dans la pièce Régime présidentiel de 2017 à 2018.

Un prochain livre pour Philippe Risoli

Puisqu’il est devenu peu fréquent à la télé, beaucoup de personnes et en particulier ses fans se sont demandé ce qu’il devient. Lors de ses rares apparitions, on avait remarqué qu’il avait pris un peu de poids. L’ex-présentateur explique cela par le fait qu’il ne fait plus régulièrement de sport, mais surtout parce qu’il est actuellement en train d’écrire un livre.

Cela ne lui permet pas vraiment de travailler son corps puisqu’il est souvent en position assise. D’ici quelques mois, le grand animateur sera de nouveaux sous les feux des projecteurs, mais cette fois, il sera sur la scène littéraire.