Philippe (Scènes de Ménages) : pourquoi est-il détesté par les pharmaciens français ? Il s’exprime !

Invité par le Figaro ce mercredi 23 septembre 2020 pour la promotion de Le mensonge, une série inspirée de l’affaire Lacono où il joue le rôle d’avocat, l’acteur français a été interrogé sur la polémique de son personnage Philippe dans Scènes de ménages.

Grégoire Bonnet, son personnage dans Scènes de ménages fait polémique

Diffusée depuis novembre 2009 sur M6, Scènes de ménages est une émission qui met en scènes plusieurs couples de générations différentes. Ayant rejoint l’aventure depuis 2015, Grégoire Bonnet qui incarne le rôle d’un pharmacien cupide, aurait été critiqué par les médecins qui n’approuvent pas son personnage. Ces derniers ont adressé plusieurs fois des lettres à la chaine télé. Une actualité que le comédien de 54 ans n’a pas voulu laisser passer et aurait décidé de répondre à l’ordre des pharmaciens. Ce n’est pas la première fois que le conseil national de l’ordre des médecins envoie des lettres à M6 pour dénoncer la série Scènes de ménages. Cette polémique remonte au début de l’année 2017 car les pharmaciens estiment que l’émission donne une image négative de leur profession. Tout cela aurait commencé depuis que le couple de Philippe et Camille aurait été constitué. Cette actualité refait surface plusieurs années après poussant ainsi Grégoire Bonnet, le personnage de Philippe dans la série, à répondre.

Grégoire Bonnet, dont le talent n’est plus à démontrer au regard des nombreux films dans lesquels il a déjà joué, n’a pas eu des difficultés à se faire une place dans les cœurs des amateurs de Scènes de ménages. Ayant rejoint la série il y a près de 5 ans, Amélie Etasse, celle qui incarne le personnage de Camille et Grégoire, forment un duo emblématique et seraient devenus les acteurs phares de cette émission. Toutefois, le compagnon de Camille agace visiblement le conseil de l’ordre des pharmaciens qui n’a cessé d’envoyer des lettres à M6 où ils accusent Philippe de ternir l’image de la profession de pharmacien. Ces professionnels de la santé pensent que les scènes jouées dans la série pourront amener le public à avoir une mauvaise perception de cette profession pourtant leur mission consiste à venir en aide aux patients.

Sa réponse à l’ordre des pharmaciens

Depuis lors, M6 qui n’a pas donné une suite favorable à ces lettres, s’est fait rejoindre par celui qui est le plus visé dans cette polémique. Grégoire Bonnet a été invité sur le plateau de Buzz TV ce mercredi et serait revenu sur cette affaire. Il a d’ailleurs révélé que M6 aurait reçu une autre lettre. Il poursuit en disant qu’il entretient de bons rapports avec son pharmacien contrairement à ceux qui l’ont invectivé. Il n’a pas manqué de rappeler au public qu’il s’agit d’une fiction et que le personnage qu’il interprète se moque plutôt des riches contrairement à ce que lui reproche l’ordre des pharmaciens.

Pour faire plaisir à ses fans, le comédien trouve particulièrement du plaisir à incarner les personnages détestables. Même s’il trouve cela amusant, ce n’est pas le cas pour certains téléspectateurs qui n’arrivent pas à établir la différence entre la fiction et la réalité. Vous l’aurez donc compris, Philippe dans Scènes de ménages n’est qu’un personnage caricatural même si l’ordre des pharmaciens lui en veut de l’être un peu trop car il joue le rôle d’un pharmacien presque insupportable qui est très obsédé par l’argent. Il faut dire que son passage au Figaro consistait initialement à s’exprimer sur le personnage qu’il incarne dans Le mensonge dont la diffusion est prévue à partir du 5 octobre.