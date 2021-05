Photo incroyable : découvrez l’histoire émouvante derrière ce smiley géant apparu dans une forêt aux Etats-Unis

Personne n’aurait pu seulement penser un jour que l’on aurait pu voir l’image qui suit et qui a d’ores et déjà fait parler d’elle dans tous les médias internationaux. C’est en effet assez incroyable car il se trouve que l’image que l’on a eu l’occasion de voir dans cette forêt aux Etats-Unis a de quoi surprendre.

On pourrait même très naturellement se demander d’où vient cette photo insolite, qui a pu être partagée et likée déjà des millions de fois sur les réseaux sociaux, que ce soit sur Twitter ou encore sur Instagram.

Il faut dire que ce n’est vraiment pas tous les jours que l’on peut avoir l’occasion de voir des photos aussi incroyables, et alors que la crise sanitaire et la campagne de vaccination concernant la COVID19 bat son plein, c’est une très bonne nouvelle que nous avons aujourd’hui l’occasion de vous partager.

L’histoire derrière ce smiley géant dans une forêt américaine intrigue les internautes qui se posent des questions…

Mais toutefois, n’imaginez pas que ce smiley géant a pu apparaître comme par magie dans cette forêt aux Etats-Unis, car il se trouve que l’histoire qui se trouve derrière l’apparition de ce smiley géant n’a vraiment rien d’un hasard. Comme on peut très bien l’imaginer, il ne s’agit pas là d’un dessin apparu comme par magie ou par le biais d’un phénomène paranormal, bien au contraire ! Même si les potentiels extra-terrestres pourraient par ailleurs le voir de très loin, l’histoire derrière ce smiley géant n’a rien d’un hasard comme vous allez le voir…

C’est sur les réseaux sociaux que ce smiley géant est apparu dans le sud de l’Oregon en 2011, entre les villes de Grand Ronde et Willamina. Il se trouve que le smiley est apparu dans la forêt de Hampton Lumber et provient de la volonté des propriétaires des lieux, à savoir plus précisément Kristin Rasmussen qui est la porte-parole de l’entreprise, et David Hampton, le directeur de l’exploitation.

Il se trouve que ce smiley est apparu car l’entreprise a voulu tester une variété de sapins, et on peut dire qu’avec l’apparition de ce smiley géant cela a été l’occasion unique de l’essayer en grandeur nature, pour pouvoir réaliser un petit exploit qu’ont d’ores et déjà pu voir des millions d’américains et de touristes venus sur place voir le smiley devenu très célèbre depuis plusieurs années déjà…

Une variété de sapins qui fait débat, celui-ci a ses feuilles qui jaunissent avec le temps et inquiète…

Il se trouve qu’après chaque récolte, les forestiers reboisent chaque année la forêt en plantant par habitude une espèce d’arbres en fonction des conditions du sol et de l’altitude. Il se trouve que le smiley a été crée en plantant des mélèzes, et il se trouve que les pointes de ce dernier jaunissent et tombent avec l’autonome, c’est donc pour cette raison que pendant cette période de l’année on peut le voir de très loin.

Certains locaux craignent que l’entreprise ne choisisse de planter que cette variété d’arbres uniquement, mais heureusement après toutes ces années, cela ne semble heureusement pas être le cas…