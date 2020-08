Pierre-Jean Chalençon : après s’être fait virer d’Affaire Conclue, il attaque ouvertement son remplaçant !

Le réseau social Twitter a été le témoin d’une grosse polémique autour de Pierre-Jean Chalençon. Tout le monde est au courant du fait qu’il a été retiré de l’émission Affaire conclue. Ce qu’on n’aurait pas pu prévoir en revanche, c’est le caractère rancunier et aigre dont il a fait preuve tout récemment dans l’un de ses postes. Les internautes n’en reviennent toujours pas. Apprenez-en plus dans cet article.

Des propos peu élogieux sur son remplaçant

L’éviction de Pierre-Jean a été effective avant cet été. Il doit cette exclusion à l’une parmi les nombreuses inconduites qu’on lui connait si bien. Même s’il avait précédemment annoncé qu’il était en accord avec cette décision prise par les promoteurs de l’émission, les réactions qu’il a eues ces derniers jours laissent penser le contraire.

En effet, l’homme affirmait qu’il était déjà fatigué de poursuivre l’émission et qu’il avait besoin de s’amuser et de faire évoluer son rôle. Ses propos laissaient penser qu’il assumait totalement son départ. Cependant, il s’en est pris à son remplaçant dans Affaire conclue, et d’une façon très peu cordiale. De toute évidence, la rancune lui tient fermement le cœur.

Sur son compte Twitter, il se targuait d’être irremplaçable dans l’émission. Le détail qui fut le plus sidérant dans cette histoire a été le fait qu’il ait partagé la photo de François-Xavier Renou et a eu à le tacler de manière violente sans masquer le sarcasme et le ressentiment dans ses propos. Pierre-Jean Chalençon traitait le nouvel acheteur d’Affaire conclue de gay. Dans un autre tweet, il estime que son nouveau remplaçant devrait retourner en Asie. Il faut dire que François-Xavier Renou possède une très bonne réputation dans cette partie du globe.

Une réaction très discutable selon les internautes

Les propos de Pierre-Jean Chalençon ont suscité beaucoup de commentaires de la part de ses abonnés sur Twitter. Beaucoup ont réagi en réprimandant ce dernier sur son comportement et les mots indécents qu’il a eus à l’encontre de celui qui le remplaçait désormais.

Les internautes n’ont pas hésité à attaquer l’ancien acheteur sur son physique, notamment sa bedaine. Les commentaires poignants, secs et moqueurs semblaient ne pas avoir d’effet sur Pierre-Jean Chalençon qui enchainait réponse sur réponse. Un des tweets retenait particulièrement l’attention, en ce qu’il souligne son caractère homophobe.

On ne peut dire que Pierre-Jean connaissait effectivement François-Xavier son remplaçant. Pourtant, il n’a pas hésité à tenir des propos véhéments contre ce dernier. Bien entendu, certains internautes ont abondé dans le même sens que l’auteur du tweet. Il en faut de tout pour faire un monde, dirait l’autre…

Il faut dire que les commentaires plus positifs de ces derniers ne manquaient pas de gargariser l’homme qui se plaisait bien dans son égo. Si le fan-club de Pierre-Jean l’estime irremplaçable, ce dernier confirmait en disant qu’il était bien d’accord, tout comme les 3/4 des téléspectateurs. Toutefois, cette information reste à prouver.

Les raisons de l’éviction de Pierre-Jean Chalençon

Si l’homme qui n’est plus désormais l’acheteur d’Affaire conclue est bien connu pour sa passion pour la collection d’objets, les polémiques qu’il traîne sur son sillage ne manquent pas de jeter de l’opprobre sur sa personne. Ce sont ses frasques qui lui ont coûté sa place dans l’émission.

En effet, quelques semaines plus tôt, on le voyait qu’il postait une photo avec Dieudonné. Ce dernier a déjà été banni de Facebook et Instagram pour propos racistes et antisémites. Il n’est donc pas une personne fréquentable. Mr Chalençon a également accusé l’acheteur belge Gérard Watelet d’avoir bavé sur sa gueule. Le collectionneur fut également au cœur de bien d’autres extravagances.