Pierre-Jean Chalençon balance tout sur Caroline Margeridon, il est très en colère…

Il ne se passe pas une seule semaine sans que l’on apprenne un nouveau scandale en ce qui concerne Pierre-Jean Chalençon. Alors qu’il est dans la tourmente depuis plusieurs semaines maintenant pour cette sombre histoire de restaurants clandestins, le collectionneur a décidé de prendre la parole pour s’exprimer une nouvelle fois, n’en déplaise à tous ses détracteurs. Comme vous allez pouvoir le constater, ce dernier est très en colère sur les réseaux sociaux…

Pierre-Jean Chalençon : il a été « lâché » par ses anciens collègues d’Affaire Conclue

On peut dire que ces derniers mois auront été assez difficiles et compliqués pour Pierre-Jean Chalençon, qui doit faire face à de nombreuses polémiques. On se souvient encore de sa photo qui avait fait beaucoup de bruit où il était accompagné de l’humoriste très controversé Dieudonné et de Jean-Marie Le Pen, l’homme politique d’extrême droite. Si officiellement, ce ne serait pas cette photo qui aurait pu provoquer son éviction du programme d’Affaire Conclue sur France 2, on imagine que cette photo a pu jouer en sa défaveur.

Belle semaine les amis !!!🇫🇷🇫🇷🤩 pic.twitter.com/u8f2D7MA5K — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) April 19, 2021

Dans une récente interview, Sophie Davant a néanmoins tenu à rétablir la vérité en ce qui concerne Pierre-Jean Chalençon. En effet, elle a pu affirmer que ce n’était pas la seule raison de son retrait du programme Affaire Conclue. Elle a tout simplement affirmé que Pierre-Jean Chalençon ne l’avait jamais écouté et que l’on ne peut pas dire « n’importe quoi » à la télévision. Des mises en garde que le collectionneur Pierre-Jean Chalençon ne semble pas avoir pris au sérieux et qui lui auront coûté sa place dans l’émission Affaire Conclue.

L objet le plus exceptionnel qui soit passé à affaire conclue … le surtout de thomire vers 1805 …commande impériale … et pas un vulgaire buste en marbre fait à des milliers d exemplaires et monté artificiellement, on connaît l’histoire! Le ridicule ne tue pas ! Heureusement pic.twitter.com/iWL9NoMmfw — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) April 21, 2021

Suite à cette déclaration, Pierre-Jean Chalençon n’avait pas hésité à répondre directement à Sophie Davant sur les réseaux sociaux, en affirmant que personne n’avait pu le soutenir après son départ, excepté Julien Cohen qui avait pu reprendre contact avec lui. Des révélations qui font froid dans le dos, à l’heure où Pierre-Jean Chalençon est dans une situation assez compliquée avec cette histoire tragique des restaurants clandestins.

Mais la polémique ne s’arrête pas là, puisque Pierre-Jean Chalençon en a profité récemment pour tacler également son ancienne collègue Caroline Margeridon avec qui il n’a pas été tendre…

Napoléon 1er … l édition originale… exemplaire du prince Eugène son beau fils … C’est ça l Empereur 🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🇫🇷🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🌍🙏 pic.twitter.com/NRyC0XFxTg — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) April 22, 2021

Pierre-Jean Chalençon en froid avec Caroline Margeridon, il règle ses comptes !

C’est encore une fois sur les réseaux sociaux que Pierre-Jean Chalençon, le collectionneur controversé d’Affaire Conclue, a décidé de régler ses comptes. On avait déjà pu le voir répondre violemment par le passé à d’autres messages, mais on a rarement pu voir une réaction aussi virulente concernant son ancienne collègue d’Affaire Conclue, Caroline Margeridon.

🤮🤢🤢🤢🤢 — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) April 21, 2021

Alors qu’un internaute lui a suggéré de faire un « gros calin » à son ancienne collègue d’Affaire Conclue Caroline Margeridon, on peut dire que la réaction de Pierre-Jean Chalençon est pour le moins très surprenante. Celui-ci s’est tout simplement contenté de répondre avec des émojis en train de vomir. Une réaction qui n’a pas fini de faire parler d’elle, les fans de Caroline Margeridon se sont empressés de réagir directement sur les réseaux sociaux pour réagir à l’attaque de Pierre-Jean Chalençon qui a le mérite d’être assez clair !