Pierre-Jean Chalençon : des propos scandaleux suite à la mort du prince Philip choquent les internautes

Il ne se passe pas une seule journée sans que Pierre-Jean Chalençon, le célèbre collectionneur, ne fasse parler de lui. On a en effet pu le découvrir contre toute attente ces dernières heures avec une déclaration qui a pu faire bondir les internautes, mais également tous les fans de la famille royale.

On sait notamment que les français sont nombreux à apprécier le Royaume Uni, et à la mort du prince Philip, on a pu lire de nombreux témoignages de soutiens sur les réseaux sociaux, mais également dans la presse nationale avec de très beaux hommages pleins d’émotion…

Je viens d’apprendre à l’instant la disparition d Yves …. je suis totalement effondré .. quelle tragédie… 😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨😨… je déteste 👎 notre période … 😡🙏🙏🙏😨😨😨😨 pic.twitter.com/GgvHwMx7jQ — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) April 24, 2021

Le décès du prince Philip a endeuillé tout le Royaume Uni et Elizabeth II

C’est une tragédie que le Royaume Uni est actuellement en train de vivre. En effet, alors que le pays a pu vivre de plein fouet la crise sanitaire du coronavirus, il semblerait que la malchance s’abatte à nouveau sur le pays qui a très récemment souhaité quitter l’Europe avec le fameux « Brexit ».

Toutefois, personne ne pensait que la situation allait pouvoir s’empirer à nouveau, et le décès du prince Philip a ému des millions de personnes partout autour du monde. Concernant la reine Elizabeth II, il se trouve que l’on a pu voir également des images très difficiles, avec quelques larmes qui ont coulé lors de l’enterrement du prince Philip.

Ses « grands hommes », outre son père le roi George VI et le prince Philip, furent Winston Churchill et Charles de Gaulle. Plongez dans la vie d’Elisabeth II, une Reine de Légende racontée dans @legende_lemag et en visite… à Paris ! pic.twitter.com/Jr8mUxJ7An — eric fottorino (@ericfotto) April 27, 2021

Si cela peut paraître très anodin, dans la réalité c’est un fait exceptionnel : la reine Elizabeth II est réputée pour ne pleurer que très rarement, et celles et ceux qui connaissent bien la famille Royale ne se sont pas gênés pour le souligner. En revanche, il se trouve que Pierre-Jean Chalençon, l’ancien collectionneur d’Affaire Conclue sur France 2, ne semble pas du tout affecté par ce terrible décès, bien au contraire.

Pierre-Jean Chalençon choque les internautes en évoquant le décès du prince Philip

C’est un nouveau pavé dans la mare que Pierre-Jean Chalençon a jeté ces derniers jours sur les réseaux sociaux. Alors qu’il est actuellement dans la tourmente avec des déclarations très choquantes et l’affaire sordide des restaurants clandestins, Pierre-Jean Chalençon ne s’est pas privé pour avoir des mots très crus envers le prince Philip.

En effet, on a pu voir le collectionneur prendre la parole dans Ici Paris et avoir des mots assez durs en ce qui concerne le prince décédé. Il a pu affirmer que si son affaire qui concerne les restaurants clandestins avait pu faire autant de bruit, c’était tout simplement parce que le prince Philip était mort trop tard en quelques sortes…

Pierre-Jean Chalençon : l’affaire des restaurants clandestins aurait pu faire moins de bruit

Dans son interview, Pierre-Jean Chalençon affirme que cette affaire assez incroyable aurait pu ne pas faire parler d’elle si le prince Philip était décédé quelques jours plus tôt. En effet, on peut comprendre que Pierre-Jean Chalençon ait affirmé cela car lors du décès du prince, tous les médias du monde entier se sont précipités sur l’événement.

Vive la vie et la bonne humeur… notre passage sur terre est malheureusement très fugace… j’ai perdu tellement d Amis et de proches depuis 14mois … alors vivez mes amis ❤️❤️❤️❤️🥳🇫🇷🇫🇷😜👍🤪🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏🙏 pic.twitter.com/njrQnDpjTA — Pierre-jean Chalencon palais vivienne (@JeanChalencon) April 24, 2021

On imagine que Pierre-Jean Chalençon a pu regretter d’avoir prononcé cette phrase par la suite, bien que pour le moment, il ne l’ait pas encore affirmé dans les médias. Les internautes, en revanche, se sont montrés furieux !