Pierre-Jean Chalençon : il appelle à l’aide Brigitte Macron ! La Première Dame passe à l’action !

Il y a peu, Brigitte Macron laissait entendre sur France Info qu’en tant qu’épouse du chef de l’État, elle avait des devoirs envers les Français. Il semblerait qu’en plus des français, cette dernière soit également attentive à ce qui se passe en dehors du pays.

De l’aide pour le Liban, Pierre-Jean Chalençon fait appel à la 1ère Dame !

Connue pour être une personne qui est plutôt prompte à aider lorsqu’elle est sollicitée, le collectionneur Pierre-Jean Chalençon n’a pas hésité à faire appel à la 1ère Dame de France, pour une collecte de fonds, en faveur d’un pays ami qui vient de connaître une tragédie.

Pierre-Jean Chalençon, ancien acheteur de l’émission télévisée « Affaire Conclue » présentée par l’animatrice Sophie Davant, est un grand collectionneur spécialiste de Napoléon. On se souvient qu’il a fait l’objet de vives critiques il y a peu, lorsqu’il a posté un selfie en compagnie de Dieudonné.

Notons que Pierre-Jean Chalençon est à ce jour, en froid avec son ancienne collègue de l’émission Caroline Margeridon. Toutefois, tous ses petits pépins n’ont pas empêché le collectionneur de se montrer bon samaritain, et de vouloir apporter un peu d’aide pour soutenir le Liban, qui traverse une situation difficile.

Il a donc contacté Brigitte Macron, actuellement au Fort de Brégançon. C’est là que cette dernière se trouve en ce moment, passant ses vacances d’été avec son époux Emmanuel Macron dans le Var.

La 1ère Dame de France, a reçu l’appel de Pierre-Jean Chalençon il y a quelques jours. Ce dernier a rapporté lors d’une interview à Télé Loisirs, qu’il avait effectivement eu Brigitte Macron au téléphone, et qu’ils avaient parlé du Liban. Il a également révélé qu’il était en train de « préparer une collecte de fonds ». D’après le collectionneur, toutes ces personnes qui se retrouvent dans une situation précaire au Liban l’auraient beaucoup touché.

Quant à la 1ère Dame, elle n’a pas attendu le coup de fil de Pierre-Jean Chalençon pour passer à l’action. En effet, dès que son époux Emmanuel Macron est revenu de Beyrouth, Brigitte qui gère le bureau de la Fondation Hôpitaux de Paris – Hôpitaux de France, a demandé à ce que de l’aide soit apportée à l’Hôtel Dieu de France – Université Saint Joseph, qui se trouve à Beyrouth. Cette aide s’est chiffrée à 500 000 euros !

Pierre-Jean Chalençon avait déjà contacté Brigitte Macron une

Il y a quelques mois, en janvier précisément, le collectionneur Pierre-Jean Chalençon avait déjà eu à contacter la 1ère Dame. Il avait expliqué à l’animateur Jean Marc Morandini, la manière dont Brigitte Macron avait fait bouger les choses, pour que Michou soit hospitalisé.

Michou, surnommé le Roi du Cabaret est mort en janvier. Cependant, il avait fallu hospitaliser d’urgence l’homme de 88 ans, et l’intervention de Brigitte Macron pour cela puisse être possible a été primordial, même si malheureusement c’était déjà trop tard.

En effet, d’après Pierre-Jean Chalençon, il y avait apparemment un problème de place à l’hôpital, qui a fait que Michou n’a pas été accepté. C’est après avoir parcouru au moins 2 hôpitaux, qu’il a fait appel à Brigitte Macron en désespoir de cause. Même s’il était déjà trop tard à ce moment, la 1ère Dame s’est quand même dévouée comme elle a pu. Selon Pierre-Jean Chalençon « Dans l’univers politique on aimait Michou et on a beaucoup dit qu’il était proche de la première dame ».