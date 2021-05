Pierre-Jean Chalençon partage une « bonne nouvelle » pour lui qui rend furieux les internautes

Après la triste affaire des restaurants clandestins qui a pu faire beaucoup de bruit, Pierre-Jean Chalençon est encore une fois dans la tourmente avec une nouvelle déclaration que les téléspectateurs d’Affaire Conclue, l’émission où on a pu le voir pendant de longues semaines aux côtés de Sophie Davant sur France 2, n’ont pas du tout supporté.

En effet, cela fait maintenant plusieurs mois que Pierre-Jean Chalençon n’est pas du tout apprécié par les téléspectateurs de France 2, mais également par les internautes. Son attitude sur les réseaux sociaux, mais aussi dans les médias n’est pas toujours bienveillante selon certaines personnes qui ne le défendent pas du tout.

Pierre-Jean Chalençon détesté par une partie des français, il adopte une attitude scandaleuse

Il ne se passe pas une seule journée sans que l’on apprenne de nouvelles informations en ce qui concerne Pierre-Jean Chalençon. En effet, ce dernier est parfois enclin à avoir des propos très déplacés et ils ne sont pas toujours tolérés par les français. Il y a maintenant près d’un an, tout le monde se souvient des images du collectionneur Pierre-Jean Chalençon qui avaient pu choquer les français. Celui-ci s’était notamment retrouvé lors d’un anniversaire privé pour faire une photo avec Jean-Marie Le Pen et l’humoriste très controversé Dieudonné.

Le cliché, qui n’avait pas du tout été approuvé par une partie des téléspectateurs de France 2, s’était rapidement retrouvé dans les tendances sur les réseaux sociaux. Mais cela était très certainement sans compter sur d’autres déclarations que Pierre-Jean Chalençon a pu faire également. Bien que cela ait pu peser lourdement dans la balance, il semblerait que cela ne soit pas la seule raison de son départ de l’émission Affaire Conclue.

Sophie Davant balance tout sur Pierre-Jean Chalençon : il n’a pas suivi ses conseils

Personne n’aurait pu imaginer que Sophie Davant, l’animatrice de l’émission Affaire Conclue, allait pouvoir s’exprimer sur l’affaire terrible de Pierre-Jean Chalençon. En effet, lors d’une récente interview, elle a pu s’exprimer sur le départ du collectionneur de l’émission mythique de France 2.

Selon elle, Pierre-Jean Chalençon aurait pu avoir plusieurs avertissements et n’aurait pas tenu des conseils qui lui ont été donnés. Il est vrai qu’on a même pu voir Pierre-Jean Chalençon prendre la parole lors de la mort de Johnny Hallyday pour demander à Line Renaud quand elle s’apprêtait à rejoindre le chanteur. Bien que pour certains, cela soit seulement de l’humour mal placé, cela ne passe pas pour certains internautes qui estiment que Pierre-Jean Chalençon est allé beaucoup trop loin.

Et pourtant, plus récemment, Pierre-Jean Chalençon a pu prendre à nouveau la parole pour partager une très bonne nouvelle pour le Palais Vivienne, dont on entend beaucoup parler depuis plusieurs semaines…

Pierre-Jean Chalençon donne des nouvelles du Palais Vivienne

C’est encore sur les réseaux sociaux que Pierre-Jean Chalençon a décidé de s’exprimer une nouvelle fois. Mais contre toute attente, il n’a pas partagé de nouvelles concernant l’affaire des restaurants clandestins, ni de message déplacé concernant une personnalité.

Il a plutôt donné des nouvelles du Palais Vivienne : celui-ci devrait pouvoir à nouveau ouvrir ses portes pour le mois de juin, suite aux toutes dernières annonces du gouvernement de Jean Castex. Une annonce qui va faire plaisir à toutes celles et ceux qui apprécient le collectionneur !