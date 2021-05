Pierre-Jean Chalençon se rapproche de Sophie Davant : ce geste bouleversant qu’il a réalisé

Cela fait maintenant plusieurs mois que les relations sont vraiment catastrophiques entre le collectionneur mythique Pierre-Jean Chalençon et l’animatrice d’Affaire Conclue, Sophie Davant. En effet, on peut dire que l’année 2020 aura été un véritable calvaire pour Pierre-Jean Chalençon, qui aura tout fait pour maintenir ses différentes activités, notamment au fameux Palais Vivienne.

Malheureusement, les décisions qu’il a pu prendre ces derniers mois n’ont clairement pas été approuvées par Sophie Davant, l’animatrice de France 2, tout comme bon nombre d’autres décisions que celui-ci ne s’est pas privé de prendre. Comme vous allez pouvoir le constater, il semblerait toutefois que le collectionneur souhaiterait se rapprocher à nouveau de Sophie Davant.

Pierre-Jean Chalençon violemment critiqué, il est la risée des réseaux sociaux

On ne compte plus le nombre de fois où Pierre-Jean Chalençon a été récemment pris à partie sur les réseaux sociaux. Il faut dire que son comportement n’a pas du tout été exemplaire, et on peut aisément comprendre que les internautes n’aient pas apprécié l’attitude de Pierre-Jean Chalençon.

Avec une photo qu’il a pu réaliser avec l’humoriste controversé Dieudonné et l’homme politique d’extrême droite Jean-Marie Le Pen, c’est un faux pas pour les internautes qui ne comprennent pas son attitude ! Du côté de la production d’Affaire Conclue, il se trouve que Pierre-Jean Chalençon a été par ailleurs évincé du programme juste après cette histoire tragique. Sur les réseaux sociaux, celui-ci ne s’est clairement pas privé pour s’expliquer.

Quant à Sophie Davant, elle en a profité pour prendre également la parole un peu plus récemment, et les déclarations que l’on a pu lire en ce qui la concerne font plutôt froid dans le dos, c’est le moins que l’on puisse dire…

Sophie Davant décide de donner les vraies raisons du départ de Pierre-Jean Chalençon…

C’est contre toute attente que Sophie Davant, l’animatrice mythique de France 2 que l’on peut voir assez régulièrement sur Affaire Conclue, a décidé de tout balancer pour faire taire les rumeurs. Alors que l’affaire des restaurants clandestins a explosé dans les médias il y a tout juste quelques semaines, Sophie Davant a pu dévoiler en effet que si Pierre-Jean Chalençon a été exclu du programme d’Affaire Conclue, ce n’est pas que pour sa photo controversée.

Elle n’a pas hésité à dire que l’on ne pouvait pas se permettre de dire « n’importe quoi » quand on passait à la télévision française. Et il faut dire qu’avec des déclarations choquantes, notamment sur la chanteuse Line Renaud, les messages de Pierre-Jean Chalençon ont de quoi faire froid dans le dos.

Mais alors que les relations sont au plus mal avec Sophie Davant, personne n’aurait pu imaginer que le collectionneur célèbre allait pouvoir tendre la main à l’animatrice. Va-t-on pouvoir le retrouver dans le programme ?

Pierre-Jean Chalençon avance un message à Sophie Davant : bientôt les retrouvailles ?

C’est un vrai message d’espoir que l’on a pu lire de la part de Pierre-Jean Chalençon, le collectionneur qui est très controversé et que l’on a pu voir pendant plusieurs mois à l’antenne de France 2 dans Affaire Conclue.

Alors que Sophie Davant a pu annoncer sur les réseaux sociaux, et notamment sur Instagram, qu’une prochaine grande émission d’Affaire Conclue allait avoir lieu, on a pu voir Pierre-Jean Chalençon commenter dans la publication sur Instagram pour dire que l’animatrice était « au top » !