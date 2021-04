Pierre-Jean Chalençon serait au coeur d’un vrai dossier, il aurait été inquiété par le fisc

Après la photo avec Dieudonné, son départ dans Affaire Conclue ou encore son interpellation pour un dîner, Pierre-Jean Chalençon multiplie les affaires qui font la Une de la presse. Vous pouvez découvrir aujourd’hui un nouveau dossier comme le précise le magazine Public. En effet, il serait inquiété par le fisc.

Que se passe-t-il pour Pierre-Jean Chalençon ?

Vous avez pu le découvrir en tant qu’acheteur notamment dans l’émission Affaire Conclue, mais il a décidé de la quitter à cause d’une polémique qui avait vu le jour à la suite d’une publication. Cette photo montrait Pierre-Jean Chalençon en compagnie de Dieudonné et elle avait fait le tour de la toile. Dans les colonnes de Libération, nous apprenons que le fisc aurait également inquiété l’ancien acheteur sur France Télévisions.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-jean Chalençon (@pierrejeanchalencon)

Cela daterait du 23 septembre 2019 et cette affaire aurait concerné des meubles ainsi que des objets pour plus de 1.35 million d’euros .

. Le compte de l’ancien acheteur aurait alors été comparé notamment aux déclarations faites du côté des impôts en 2016 et en 2017.

Pierre-Jean Chalençon serait alors soupçonné de ne pas déclarer tous les revenus qu’il pourrait obtenir.

Toutefois, celui que vous pouvez découvrir sur les réseaux sociaux puisqu’il semble être actif sur Instagram serait endetté notamment à cause de l’acquisition de son palais. Ce dernier s’est aussi retrouvé au coeur de la polémique il y a quelques jours puisqu’un repas aurait été organisé au palais Vivienne.

Chalençon, mauvais payeurs? Le fisc a saisi en 2019 "de manière conservatoire" (en vue d’un éventuel redressement) des objets pour la somme de 1,35 million d’euros, selon Libé. L'homme d'affaires est soupçonné de ne pas déclarer totalement ses revenus #chalencon #OnVeutLesNoms — Nils Wilcke (@paul_denton) April 9, 2021

Les activités de Pierre-Jean Chalençon auraient été étudiées

Le journal aurait pu avoir accès à un rapport soumis par le fisc et il note qu’une activité non déclarée par rapport aux impôts et à la TVA serait pointée du doigt. De ce fait, Pierre-Jean Chalençon aurait tendance à multiplier les opérations de ventes d’objets d’art et cela serait au coeur d’une activité occulte. Bien sûr, les informations doivent être prises avec la plus grande précaution, car l’ancien acheteur d’Affaire Conclue ne semble pas avoir pris la parole à ce sujet.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Pierre-jean Chalençon (@pierrejeanchalencon)



En ce qui concerne la dernière publication de Pierre-Jean Chalençon, elle concerne Yves Rénier puisque l’acteur est décédé il y a quelques jours. Le passionné de Napoléon a fait part de sa tristesse. La famille aurait fait part du décès de l’acteur à l’AFP.