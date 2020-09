Pierre Lescure : le président du Festival de Cannes révèle qui a été son pire invité !

Pierre Lescure a prouvé qu’il a la langue bien pendue. Il faut dire que personne ne s’attendait à ce qu’il se lance dans de telles révélations. C’est ce samedi 5 septembre qu’il a été invité pour participer à l’émission On refait la télé, présentée par les célèbres animateurs Jade et Éric Dussart. C’est au cours de cet échange que le président du Festival de Cannes a fait cette scabreuse déclaration. Les téléspectateurs étaient bien étonnés. On vous en apprend plus dans la lecture de cet article.

Un invité très peu avenant

Tout le monde connaît Pierre Lescure, non seulement pour son titre de Président du Festival de Cannes, mais aussi pour ses apparitions à la télé en tant que chroniqueur audiovisuel dans l’émission C à vous. S’il a été invité sur le plateau de RTL, il a profité pour parler d’une personne particulière.

Affirmer qu’une personne est la pire qu’il ait eue à interviewer n’est certainement pas très flatteur, d’autant plus qu’il a révélé le nom de la personne. Le Président du Festival de Cannes a dédié ce titre à James McCartney, fils de Paul McCartney. Ce dernier l’a eu de son mariage avec Linda, sa femme qui est malheureusement décédée en 1998.

On salue par la même occasion le président @pierrelescure fidèle parmis les fidèles @manzouzes ! https://t.co/MBK009Nwjm — Les Manzouzes (@manzouzes) September 13, 2020

Pierre Lescure reconnaît qu’il y a beaucoup de circonstances atténuantes qui entourent le sujet, cependant, James McCartney est certainement le personnage le plus bizarre qu’il lui ait été donné de rencontrer de toute sa vie. Ces propos ne sont pas très élogieux de James. Cependant, le journaliste a continué ses révélations en allant dans les détails.

Après avoir écouté les propos du chroniqueur, on se rend compte que James McCartney s’est tout de même montré assez pénible, et qu’il pourrait bien mériter cette attribution que Pierre Lescure lui donne. En effet, lorsque le fils de Paul McCartney a été invité, il s’est présenté avec un bonnet et n’a presque pas adressé la parole à Pierre de toute l’émission.

Il se contentait de répondre par des réponses très courtes sans pour autant lever les yeux vers celui qui essayait de discuter avec lui, ni personne d’autre parmi ceux qui étaient sur le plateau. Pour le chroniqueur, James aurait un véritable problème de communication.

Qui est Pierre Lescure ?

Né le 2 juillet 1945 à Paris, Pierre Lescure est le fils de deux journalistes. Ayant obtenu son diplôme au centre de formation des journalistes en 1965, il a débuté sa carrière en travaillant d’abord pour la chaine RTL, avant d’occuper le poste de directeur des programmes pour RMC en 1979. Il fit son apparition à la télé pour la présentation du journal de 20h pour la deuxième chaine de l’ORTF dans les années 70.

Ce qui peut aider à comprendre pourquoi j'aime @pierrelescure ❤

Qui est tjrs le même aujourd'hui ! https://t.co/Yi6qRBRAvj — Ziŋtká Nagwáka (@AlexValombreuse) September 12, 2020

Avant d’être promu au poste de directeur de la chaine, il crée en 1981 sur Antenne 2 l’émission appelée Les enfants du Rock. En ce qui concerne sa vie amoureuse, il a eu une idylle avec Katherine Pancol pendant 8 ans avant de se mettre avec Catherine Deneuve de 1983 à 1991.

En collaborant avec Alain de Greef et André Rousselet, il fut parmi les toutes premières figures de Canal+. Il en devient le directeur Général en 1986 puis le PDG en 1994. Lorsqu’il fut évincé en 2002, il s’est concentré sur la présentation de plusieurs émissions télévisées. Pierre Lescure a occupé d’importants postes dans plusieurs sociétés. Actuellement marié à Frédérique Fayles-Berstein, il a adopté une petite fille prénommée Anna.