Pierre Ménès au plus mal et « très fatigué », son avocat donne des nouvelles inquiétantes

Malheureusement, les choses ne vont pas s’arranger avec le temps car comme on a pu le voir avec d’autres prises de paroles comme #MeToo, les langues se délient de plus en plus. Et pour Pierre Ménès, que l’on a pu voir pendant des années à la télévision sur Canal Plus, le calvaire ne fait que commencer…

Pierre Ménès mise à mal dans un documentaire : il réagit dans les médias

La polémique autour de Pierre Ménès aura donc commencé ces toutes dernières semaines, après que l’on ait vu un documentaire. Dans celui-ci, il se trouve que l’on a pu savoir que des images concernant Pierre Ménès avaient été coupées. Alors que la diffusion de ce passage a pu fuiter sur les réseaux sociaux et sur l’émission Touche Pas à Mon Poste, Pierre Ménès a rapidement décidé de réagir.

Mais malheureusement, il se trouve que cela ne lui aura pas servi à calmer l’affaire, loin de là ! Depuis sa prise de parole, les réseaux sociaux se sont enflammés, et certains ne comprennent pas que Pierre Ménès a notamment pu être invité par Cyril Hanouna dans TPMP pour s’expliquer sur cette sordide affaire.

Et il se trouve que l’histoire ne s’arrête pas là… Car si on a pu voir Pierre Ménès dans une situation assez délicate, c’était sans compter sur de nouveaux témoignages qui font vraiment froid dans le dos, dont un en particulier qui a surpris tout le monde avec de graves accusations de racisme.

Pierre Ménès accusé de traiter une actrice de « bougnoule »

C’est contre toute attente que l’on a pu apprendre cette nouvelle lors d’une interview. En effet, alors qu’elle était venue faire la promotion de la série Hippocrate sur Canal Plus, l’actrice Alice Belaïdi a fait une révélation très étonnante. Face à Philippe Vandel, l’animateur de la radio Europe 1, la comédienne a fait des révélations fracassantes qui ont pu laisser Philippe Vandel complètement bouche bée.

On a en effet appris que, selon Alice Belaïdi, Pierre Ménès aurait pu avoir des mots très durs avec elle, et même la traiter de « bougnoule ». Des mots qui ne passent pas, et qui sont clairement racistes s’ils sont bel et bien avérés. Si pour l’instant le principal accusé de cette affaire s’est fait assez discret, on a néanmoins pu apprendre des nouvelles terribles de la part de son avocat qui a pris la parole dernièrement…

L’avocat de Pierre Ménès donne des nouvelles inquiétantes de son client

Personne ne s’attendait à ce que l’avocat de Pierre Ménès en personne donne des nouvelles de ce dernier, et on peut dire que ces déclarations ont de quoi faire froid dans le dos. L’avocat Arash Derambarsh a décidé de prendre la parole contre toute attente, et les nouvelles qu’il a pu donner ne sont pas du tout réjouissantes concernant Pierre Ménès.

Alors qu’il était invité sur la radio Beur FM, l’avocat s’est prononcé pour dire que son client était « très fatigué » de cette polémique qui selon ses propres termes serait « invraisemblable » et même « stupéfiante ». Il a toutefois rappelé que son client Pierre Ménès estimait que les actes qui lui étaient reprochés étaient complètement disproportionnés entre les agressions qu’il a subi et les mots qu’il a pu prononcer.