Pierre Ménès : c’est « inadmissible », une personnalité s’énerve et dit tout sur le lynchage médiatique !

Cela fait maintenant plusieurs semaines que tout le monde ne fait que de parler de cette affaire incroyable qui concerne Pierre Ménès, ce célèbre chroniqueur qui est au coeur d’un très gros scandale médiatique. En effet, à l’heure où les personnes harcelées ne cessent de parler des menaces qu’elles reçoivent et du harcèlement, comme par exemple le hashtag #MeToo, c’est récemment le chroniqueur mythique Pierre Ménès qui s’est retrouvé au coeur d’un très gros scandale.

En effet, personne n’aurait pu être en mesure d’imaginer que Pierre Ménès, que l’on a pu voir pendant très longtemps sur la chaîne Canal Plus et par le passé dans le magazine L’Express, allait pouvoir se retrouver au coeur d’une polémique complètement dingue. Pendant plusieurs années, il se trouve que le chroniqueur a été mis en avant par de nombreux médias français, mais personne n’aurait pu imaginer que Pierre Ménès soit accusé de la sorte ces dernières semaines.

Pierre Ménès provoque la colère des internautes en essayant de s’expliquer…

Depuis plusieurs semaines maintenant, il se trouve que le chroniqueur Pierre Ménès est dans une situation particulièrement délicate. En effet, ce dernier a malheureusement été au coeur d’un documentaire, avec une scène coupée au montage. On se souvient encore de cette vidéo qui a pu choquer des millions de français, et qui a d’ailleurs été partagée plusieurs milliers de fois sur les réseaux sociaux.

C’est alors que l’on a pu constater qu’un hashtag dédié à Pierre Ménès est apparu notamment sur Twitter. On a pu par la suite voir de nombreux internautes s’emporter, mais surtout le chroniqueur être invité à l’émission Touche Pas à Mon Poste pour s’expliquer devant des millions de français. Mais contre toute attente, cela n’a pas du tout servi à Pierre Ménès, qui n’a fait que provoquer la colère des internautes.

Pierre Ménès : harcèlement et racisme, le chroniqueur est dans la tourmente

Alors que Pierre Ménès était au plus mal, on a pu voir par la suite de nouvelles graves accusations apparaître contre le chroniqueur mythique de Canal Plus. En effet, des présentatrices et personnalités ont pu témoigner, mais surtout on a pu voir une comédienne faire des révélations fracassantes.

En effet, Pierre Ménès aurait clairement utilisé le terme « bougnoule » selon elle : un mot très péjoratif et que personne ne pourrait cautionner si les paroles prononcées sont bel et bien réelles. Mais pourtant, alors que Pierre Ménès est au plus mal, il a pu recevoir un message assez inattendu de la part d’un autre chroniqueur très connu des plateaux de télévision…

Pierre Ménès : le chroniqueur Guy Carlier dénonce le « lynchage médiatique » contre l’accusé

C’est dans l’émission Non Stop People que Guy Carlier, que l’on a pu voir dans les médias depuis des décennies, a pris la parole sur l’affaire Pierre Ménès. Dans l’interview que l’on a pu voir, il se trouve que le chroniqueur ne défend pas Pierre Ménès, mais il dénonce de pied ferme le « lynchage médiatique » dont il a été victime.

Il affirme très clairement que cette situation est vraiment « inadmissible », mais il va encore beaucoup plus loin. En effet, il raconte que si Pierre Ménès était « noir » ou « gay », personne n’aurait pu avoir les mêmes mots en ce qui le concerne. Des propos qui font polémiques, à l’heure où les extrêmes politiques gagnent du terrain…