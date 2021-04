Pierre Ménès : c’est la fin, de nouvelles accusations incroyables viennent de tombent pour le chroniqueur…

Pierre Ménès est encore au coeur de l’actualité avec des témoignages brûlants que l’on a pu découvrir dans les médias français ainsi que sur les réseaux sociaux il y a tout juste quelques heures à peine. Personne n’aurait en effet pu imaginer une seule seconde que le chroniqueur de football et journaliste mythique allait pouvoir être dans la tourmente après toutes ces années de visibilité à l’antenne lors d’émissions qui étaient très regardées et même appréciées par les téléspectateurs.

Tout a pu commencer en effet il y a de cela quelques semaines après la diffusion d’un reportage assez incroyable sur la chaîne Canal Plus où il officiait jusqu’à il y a quelques jours seulement. On a pu alors voir un témoignage de ce chroniqueur face à une journaliste qui se plaignait de ce qu’elle a pu vivre alors comme une véritable aggression. Pour Pierre Ménès, c’est le début d’une très longue histoire qu’il ne s’attendait pas à vivre de la sorte, car en effet il a toujours été assez direct et même très franc avec ses interlocuteurs.

Ce dernier ne se prive pas pour dire très haut et fort ce qu’il pense, et ce même si parfois cela peut lui être reproché assez violemment, comme on a pu le découvrir dernièrement avec certains joueurs et entraîneurs qui n’ont pas du tout apprécié de voir ce que pensait le commentateur et chroniqueur. Dès lors, on a pu voir que très peu de personnes ont pu accepter de soutenir médiatiquement Pierre Ménès qui s’est alors retrouvé dans la tourmente…

Pierre Ménès : les ennuis continuent pour le journaliste qui est une nouvelle fois gravement accusé

Alors que l’on pensait que toutes les personnes victimes de Pierre Ménès avaient pu prendre la parole, on a pu apprendre une nouvelle incroyable ces dernières heures. En effet, même dans certaines interviews de personnalités qui n’ont pas de rapports avec Pierre Ménès, on peut parfois entendre des révélations très étonnantes, comme cela a été le cas contre toute attente sur Europe 1 dans la dernière émission de Philippe Vandel.

A l’antenne, on a pu entendre le témoignage de la comédienne Alice Balaïdi qui a pris la parole à ce sujet alors qu’elle venait faire la promotion pour sa participation à une série sur la chaîne Canal Plus, où officiait jusqu’à récemment le chroniqueur Pierre Ménès. Mais personne ne s’attendait à ce que la comédienne allait dire, ce qui a sidéré l’animateur…

Pierre Ménès est accusé de racisme, découvrez la déclaration de cette comédienne traitée de « bougnoule »

Ce sont des mots très durs et même assez choquants que l’on a pu entendre à l’antenne d’Europe 1 ces derniers jours. En effet, alors que Pierre Ménès est dans la tourmente, la comédienne Alice Balaïdi est revenue sur un jour très particulier qu’elle a vécue, et cela fait vraiment froid dans le dos.

Comme vous avez pu le découvrir, elle accuse donc Pierre Ménès de l’avoir insulté de « bougnoule » notamment, un mot qui est très difficile et qui ne fait pas du tout rire, notamment à l’heure où la communauté Black Lives Matter et MeToo prennent de plus en plus d’ampleur et à juste titre !