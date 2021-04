Pierre Ménès : de nouvelles accusations graves de la part d’Alice Belaïdi qui sort du silence et balance tout

Le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il n’y a désormais plus une seule journée sans que l’on apprenne des nouvelles complètement dingues en ce qui concerne Pierre Ménès, le journaliste que l’on a pu découvrir pendant de nombreuses années dans des émissions de football notamment sur Canal Plus. Mais malheureusement pour lui, il se trouve que sa vie n’a pas toujours été facile, comme on a pu le découvrir ses dernières années où il se trouve qu’il a pu souffrir après une prise de poids qui a été très difficile à vivre pour le journaliste.

Toutefois, ces dernières années, la transformation de Pierre Ménès était assez dingue et certains ne comprenaient pas pour quelles raisons il avait pu faire tout ce travail sur son physique. Néanmoins, ces dernières semaines, c’est une toute autre histoire que l’on a pu découvrir concernant le journaliste et on peut même dire que cela est assez inquiétant : personne n’aurait pu imaginer que le journaliste qui semblait être accepté de partout allait pouvoir être accusé de faits aussi graves.

Il faut bien avouer que depuis maintenant plusieurs années, sur les réseaux sociaux notamment, les langues se délient et on peut ainsi trouver de plus en plus de personnalités publiques se voir accusées de faits assez graves, comme on a pu le découvrir encore très récemment avec le journaliste mythique de TF1, Patrick Poivre d’Arvor.

Pierre Ménès est dans la tourmente, les accusations se multiplient avec Alice Belaïdi qui prend la parole

Alors que l’on pensait que toutes les prétendues victimes de Pierre Ménès avaient pu prendre la parole par le passé, il semblerait que cela ne soit pas vraiment le cas, comme on a pu le découvrir tout récemment avec Alice Belaïdi qui a pu tout balancer récemment dans les médias.

Il se trouve que la comédienne est en effet sortie du silence et elle a pu tout raconter dans des messages assez dingues, où le journaliste aurait même pu avoir des propos racistes en son encontre. Alors que Pierre Ménès était d’ores et déjà dans une position très délicate actuellement, on imagine que cela ne va qu’ajouter de l’huile sur le feu et ainsi le mettre dans une grande difficulté.

Sur @Europe1, Alice Belaïdi a confié avoir reçu des propos racistes et sexistes de la part de Pierre Ménès. "J'ai été victime de propos comme 'sale bougnoule' ou 'salope' de sa part. Heureusement la parole est libérée, et maintenant ces gens-là tombent, parce que ça suffit." pic.twitter.com/AfovnRUhIQ — Vines Foot (@vinesfoot) April 5, 2021

C’est le lundi 5 avril dernier que la comédienne Alice Belaïdi a pu prendre la parole sur la radio Europe 1, et on peut dire que ses déclarations sont assez glaçantes…

La comédienne Alice Belaïdi prend la parole et accuse Pierre Ménès d’être raciste envers elle

C’est sur le plateau de Philippe Vandel, l’animateur de la radio Europe 1, que la comédienne a donc pu prendre la parole alors qu’elle venait parler de la deuxième saison de la série Hippocrate. En effet, elle a pu dire contre toute attente que Pierre Ménès avait tenu des propos racistes envers elle, ce qui est absolument choquant.

En effet, le témoignage que l’on a pu découvrir est assez accablant et pourrait mettre le journaliste Pierre Ménès dans une nouvelle difficulté. Pour le moment, il est à noter que ce dernier n’a pas encore réagi à la situation !