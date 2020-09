Pierre Niney s’affiche avec son épouse Natasha Andrews très amoureux à la Mostra de Venise !

Les meilleurs moments d’une relation amoureuse doivent être vécus ensemble. C’est l’exemple qu’ont donné Pierre Niney et sa femme Natasha Andrews à Venise. Les deux amoureux sont apparus sur le tapis rouge souriants et très complices. Il ne faut pas être un génie pour voir que tout roule pour le duo. Le couple était à la Mostra de cette année 2020.

Pierre et Natasha, complices depuis toujours…

Pierre Niney est un talentueux acteur de 31 ans. Il est aussi un réalisateur et scénariste. De nationalité française, il a été pensionnaire de la Comédie-Française de 2010 à 2015. L’acteur de 1,77 mètre de taille file le vrai amour avec la belle Natasha Andrews. Cette dernière quant à elle, est d’origine australienne. Tout d’abord mannequin, elle finira par devenir une actrice. Elle s’est spécialisée dans la comédie et a tourné dans plusieurs films dont « Magic in the Moonlight » de Woody Allen en 2014. Le couple Pierre-Natasha est resté solide malgré les difficultés qu’incarne parfois le temps.

Mariés depuis 2008, Pierre Niney et Natasha Andrews ne se séparent plus. Les deux acteurs ont l’art de cultiver leur amour au jour le jour. Ils sont tous les deux actifs sur Instagram et on peut y remarquer une complicité grandissante entre les deux époux. D’ailleurs, ils sont parents de deux beaux enfants. Pour la petite histoire, les deux tourtereaux se sont rencontrés lors des cours Florent. Depuis lors, ils ne se quittent plus d’une semelle. Ils apparaissent toujours ensemble dans les grands évènements (festivals, Fashion Weeks).

Pierre et Natasha, un couple glamour…

Comme l’habitude est une seconde nature, les deux tourtereaux ont encore marqué les esprits. En effet pour la 77e édition de la Mostra, Pierre Niney s’est rendu à Venise. L’acteur doit assister à la projection du film « Amants » de Nicole Garcia. Les autres acteurs du film étaient aussi présents. Il s’agit de Stacy Martin et Benoît Magimel. Cependant une cinquième personne était également présente et il s’agissait bien évidemment de Natasha Andrews qui a accompagné son époux lors de ce grand évènement. La présence de l’actrice vient compléter le bonheur de Pierre Niney, soit dit en passant…

Monsieur et Madame Niney vont briller de mille feux sous les flashs des photographes. Une fois sur le tapis rouge, les deux stars ont pris de nombreuses poses avec le sourire et des regards très parlants. Hormis la sensualité et la complicité dont faisait preuve le couple, il était aussi très beau. Pierre Niney était vêtu d’un costume gris qui montrait toute son élégance. Natasha Andrews portait une robe mousseline transparente. Petit biscuit, les deux vêtements ont été faits par la maison de couture française Dior !

Une soirée palpitante à Venise

Venise a toujours été considéré comme une destination propice à la romance. Pierre Niney et son épouse en ont donné la confirmation. Pour les deux amoureux, la nuit de la 77e édition de la Mostra était magique. Au-delà des mots, le monde entier a été témoin des bons moments du couple. Aussi, ils ont tenu à montrer leur enthousiasme sur le réseau social Instagram. Ainsi, Natasha Andrews a fait une publication dans laquelle elle complimentait son époux et la réalisatrice du film.

Pour Natasha, le film était un délice dans lequel son mari était « incroyable ». La joie de cette soirée à Venise est également partagée par Pierre Niney. Il a affirmé avoir passé une soirée « magique » en compagnie de tous les acteurs du cinéma présents à l’évènement.