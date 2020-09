Pierre Niney sans ses vêtements : il enflamme la toile avec sa photo très hot !

On en rêvait, il l’a enfin fait ! Pierre Niney a récemment publié une photo qui a enflammé la toile sur lequel on ne peut qu’apprécier son corps, ou du moins une partie…

Pierre Niney, un jeune homme proche de sa communauté !

Pierre Niney a beau avoir une tête d’ange enfantine, il n’empêche que ce genre de photos nous prouve largement le contraire. Et lorsqu’il endosse son rôle d’homme séducteur, ses fans sont sans-dessus-dessous.

L’acteur au visage poupin est un habitué des réseaux sociaux, et durant le confinement, il s’était particulièrement rapproché de ces plus de 650 000 abonnés sur Instagram.

Une communauté qui le suit depuis le début et avec qui il n’hésite pas à entrecouper ses partages de photos promotionnelles, par des photos de memes, ou des vidéos humoristiques de lui-même prises sur l’instant.

Durant le confinement, l’acteur n’avait pas non plus hésité à s’exposer et avait multiplié les Lives Instagram, pour le plus grand plaisir de ses fans. Ces derniers ont alors eu l’occasion d’échanger en direct avec le jeune papa, une aubaine que peu de personnes ont la chance de vivre avec leur star préférée.

Toujours là pour partager avec ses fans

Toujours proche de ses admirateurs, le jeune comédien avait organisé un show totalement improvisé le vendredi 3 avril grâce auquel il avait rassemblé plus de 11 000 internautes. En plein confinement, le show était bien évidemment virtuel, mais les fans n’ont pu qu’apprécier le geste de l’acteur et son envie de partager simplement avec son public.

Dans l’émotion et le feu de l’action, Pierre Niney avait même eu l’audace de partager le numéro de téléphone de ses confrères, et pas des moindres : Jean Dujardin. Une mauvaise (mais drôle) surprise pour l’acteur emblématique de OSS 117 qui était alors en plein tournage.

Confinement ou pas, le jeune comédien de 31 ans, ne manque jamais une occasion de faire des blagues et de faire plaisir à ses admirateurs et admiratrices !

La photo de Pierre Niney qui fait monter la température sur les réseaux

Même si ce n’était pas la première fois que le jeune homme apparaissait un peu moins vêtu que d’habitude sur les réseaux sociaux, il n’empêche que chaque nouvelle photo fait l’effet d’une bombe. Pour le plus grand bonheur de ses fans !

Ce jeudi 24 septembre, il a partagé une nouvelle photo de lui, sans chemise, où il ne dévoile que la partie haute de son corps. Le cliché Instagram ressemble presque à un photomontage : un ciel bleu magnifique, un bâtiment très design en arrière-plan, des baies vitrées reluisantes de propreté et un Pierre Niney plus beau que jamais passant nonchalamment la main dans ses cheveux, lunettes de soleil sur le nez et regard perdu dans l’horizon.

Tous les ingrédients nécessaires pour réussir une photo Instagram “prise l’air de rien, mais quand même parfaitement parfaite” !

Et comme il faut rendre à César ce qui est appartient à César, on ne peut que reconnaître le talent de photographe de l’actrice Natasha Andrews, la compagne de Pierre Niney grâce à qui ce superbe cliché a été rendu possible.

La photo du jeune homme sans chemise a d’ailleurs largement fait l’unanimité et les compliments n’ont fait que pleuvoir sur les abdos du jeune papa : « C’est cadeau pour bien finir la semaine. » et « Cet homme, c’est comme le bon vin » a-t-on pu lire çà et là, entre les déclarations d’amour et les émoticônes cœur.

Une chose est sûre, dorénavant Pierre Niney sait que pour faire plaisir à sa communauté, il n’a pas besoin de faire trop d’effort, puisqu’une simple photo de son torse suffit à redonner le sourire à tout le monde pour le weekend !