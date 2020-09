Pierre Palmade : les téléspectateurs l’accusent d’être drogué et alcoolisé lors de son passage sur TPMP, il répond !

L’humoriste était visiblement défoncé lors de passage sur le plateau de l’émission. Les internautes l’ont vivement critiqué par la suite.

Pierre Palmade, lynché par les internautes après son passage sur TPMP

Depuis longtemps, Pierre Palmade est connu pour son rapport compliqué avec le public. L’humoriste était présente sur le plateau de « Touche Pas À Mon Poste » le lundi 7 septembre. Cette apparition a fait du bruit sur la toile par la suite. Pierre Palmade s’est retrouvé rapidement au centre d’une polémique sur le réseau social Twitter. L’intervention de l’humoriste dans l’émission a fait supposer qu’il était probablement défoncé.

Les téléspectateurs ont été nombreux à penser que Pierre Palmade était « ivre » ou « défoncé » lors de son passage dans TPMP. Il avait l’air fatigué avec un regard figé. Ils se sont donc rués sur internet pour clasher l’humoriste suite à ce constat. Cet évènement malheureux vient du fait qu’il se comportait bizarrement lors de son intervention dans l’émission au moment des faits. Mais le principal intéressé n’a visiblement pas mesuré l’ampleur de la situation.

Pour rappel, Pierre Palmade était à fond dans les discussions lors de l’émission. Il avançait de nombreux arguments pour répondre à ses détracteurs. En se défendant avec des propos offensifs, il a fini par se déshabiller en direct à la télévision. L’humoriste s’est retrouvé en jupe devant les yeux ébahis de l’assistance. Et il a ajouté qu’il adorait boire une « vodka pomme » pour se détendre. Cyril Hanouna lui suggérait alors de « boire avec modération ». Par rapport à tout cela, ses fans ont plutôt adoré ses réponses contrairement à d’autres.

Après, les internautes se sont donc lâchés sur l’humoriste à tel point que son attaché de presse a été alerté. Les nombreux tweets postés sur la toile en quelques minutes ne sont pas passés inaperçus. Aussitôt, Pierre Palmade a donc été averti par son collaborateur à propos de ce qui se tramait sur les réseaux sociaux.

Furieux, Pierre Palmade a réagi pour manifester son mécontentement

Durant l’émission, son attaché de presse lui a donc signifié que quelque chose se passait sur les réseaux sociaux. Face à cela, Pierre Palmade a tenu à réagir en direct à la télévision après une coupure publicitaire en seconde partie de l’émission. Insatisfait, il a rajouté une couche sur les réseaux sociaux pour clarifier les choses. Et l’humoriste n’a pas retenu ses coups en étant très explicite « La conjonctivite n’a rien à voir avec la défonce et l’alcool… Je dis ça aux blaireaux qui m’ont déclaré ivre et drogué sur le plateau de ‘TPMP’« . L’humoriste était très mécontent si on se réfère à ses déclarations.

Pierre Palmade était visiblement très touché par la réaction des internautes et des twittos à son sujet. Il n’a donc pas perdu du temps pour manifester ses ressentis. Dès sa sortie du plateau de TPMP, il a immédiatement mis un post sur son compte Facebook. Le message était destiné à ses détracteurs pour répondre à leurs accusations « Mes yeux étaient rouges et moi j’étais intimidé et joyeux d’être là« . Et il a ajouté « Je peux vous dire que vous ne m’avez jamais vu ivre et défoncé« .

L’humoriste reprochait notamment aux internautes de lui avoir gâché la fête. En effet, Pierre Palmade était plutôt content d’être l’invité de TPMP ce lundi soir. Pour rappel, le personnage entretient une relation difficile avec le public depuis qu’il a avoué publiquement ses problèmes d’alcool et de toxicomanie il y a 1 an passé. Depuis, les gens le soupçonnent régulièrement d’être ivre ou drogué à chaque apparition.