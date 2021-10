Pierre Palmade regrette son orientation et aurait préféré être hétéro !

On ne choisit pas toujours le cours de notre destinée. Tel est visiblement le message que cherche à véhiculer Pierre Palmade. C’est un acteur de renom qui occupe le cœur des Français depuis plusieurs années déjà. L’acteur prend à bas le corps, son rapport très compliqué à sa propre homosexualité. Une situation qu’il n’a assumé qu’après des années de déni.

Pierre Palmade aurait préféré être hétérosexuel

Tout porte à croire que si l’acteur avait eu le choix de son orientation sexuelle, il aurait procédé tout autrement. Il aurait donc préféré aimer les femmes. Selon lui, lorsqu’on est célèbre, on plaît énormément aux femmes. Ce qui n’est évidemment pas le cas des hommes, car ces derniers ont tendance à être plutôt jaloux.

Il affirme « Alors tous les atouts qu’on a, qui font qu’on peut plaire aux femmes, ça ne sert à rien puisque finalement, on est homo ». Une situation que Pierre Palmade a bel et bien connu. Il notifie cependant qu’il est plus difficile pour lui de séduire un homme qu’une femme.

Pendant une bonne partie de sa vie, l’acteur a souffert de ne pas réussir à être hétéro. Face à sa situation, il confie s’être séparé rigoureusement en deux. « Je me suis dit : je suis hétéro et de temps en temps, je vais avoir une relation avec un copain », a-t-il confié. Pour donc se prouver qu’il avait une part d’hétéro en lui, il a donc poussé l’expérience jusqu’au mariage.

« Assumer, ça ne veut pas dire être heureux », affirme l’humoriste. Il rappelle cependant, que s’il avait eu le choix, il aurait été hétéro. Tout particulièrement à cause de cette société, où l’homophobie fait encore et toujours de ravages.

L’histoire de Pierre Palmade dans une pièce de Théâtre

L’acteur est actuellement à l’affiche de la pièce de théâtre baptisé Assume, bordel. Il y incarne le rôle d’un mec en couple avec un autre homme. Un stat d’homosexuel auquel il a bien du mal à se faire. C’est une histoire qui relate à la pointe la vie même du principal intéressé.

En outre, il faut noter que la pièce est née de longues périodes que Pierre Palmade a mis pour assumer son homosexualité. Il affirme « Je ne veux pas repartir dans un message comme quoi, c’est une souffrance, parce que maintenant, je le vis bien ».

Tout en un, Assume bordel, est un couple avec un homo qui n’assume pas réellement ou qui aurait même préféré être hétéro. Ce spectacle est selon l’acteur, une manière de montrer qu’il y a différentes façons de vivre son homosexualité.

L’aventure de Pierre Palmade avec la comédienne Véronique Sanson

L’acteur a en réalité craqué sexuellement pour un autre homme vers l’âge de 18 ans. Pour donc se priver de vivre en toute quiétude son homosexualité, il a essayé de réorienter ses désirs.

Il a donc décidé d’épouser Véronique Sanson, une jeune femme qu’il a rencontrée dans une boite gay. Leur relation a duré pendant de longues années. Ils ont été mariés pendant six ans.

En réalité, l’homme qui ne voulait pas accepter son homosexualité a tenté de se persuader qu’il était bisexuel. Il pensait pouvoir être en mesure d’aimer sa compagne profondément et oublier son attirance pour les garçons.

Il pensait vraiment qu’il allait se consacrer entièrement à elle. Bien qu’il l’ait fait pendant pratiquement un an, les envies de voir des garçons sont malheureusement revenues petit à petit. Ce qui n’a été d’aucun avantage pour le couple qui a dû finalement se séparer.