Pire appartement de New York : une vidéo fait le buzz au vu de l’intérieur du logement

Si certains estiment que l’appartement est insupportable, d’autres pensent finalement le contraire. Il suffit de se rendre dans certains logements étudiants pour comprendre que les superficies ne sont pas toujours celles escomptées. Les toilettes ainsi que la douche sont souvent présentes sur le palier et l’intérieur offre le strict minimum. C’est le cas pour cet appartement situé à New York, il ne faudra donc pas être claustrophobe pour réussir à habiter dans cette habitation. De plus, ne pensez pas que le prix est faible, car il est très élevé.

Un appartement à New York facturé 1350 euros par mois

Lorsque les étudiants tentent de trouver un logement, ils ont souvent des lieux qui sont aussi petits qu’une chambre. En effet, les habitations sont plus longues que larges, il y a un coin pour la « cuisine » et les étudiants ajoutent ensuite en file indienne les meubles, une petite table et un canapé. La circulation est très difficile, mais les prix sont souvent plus faibles que celui proposé pour cet appartement de New York.

Il est toutefois décrit comme le pire appartement de la ville, la vidéo a connu un succès tellement conséquent, qu’elle a fait le tour du web en quelques heures .

. La pièce est équipée d’une fenêtre et d’un petit placard qui abrite notamment un réfrigérateur.

Le loyer est de 1350 euros, cela représente aux alentours de 1650 dollars.

L’agent révèle que pour vivre dans le quartier le plus prisé de la ville, il faut se contenter pour ce tarif de cette pièce.

L’AFP a tenté de joindre l’auteur de la vidéo et l’agent, mais il n’a pas voulu donner l’adresse.

Apparemment, le pire appartement de New York serait installé dans le quartier du Greenwich Village. Le nom du propriétaire n’a pas été donné, mais la vidéo a engendré de nombreuses réactions. En effet, certains internautes ont été choqués par le montant du loyer et d’autres n’ont pas forcément été surpris par la superficie.

En effet, les logements étudiants sont souvent du même genre. Il suffit de visiter ceux sous les toits à Paris par exemple pour rapidement comprendre que des annonces de ce type peuvent être nombreuses, cela ne touche pas seulement les États-Unis.

Les prix s’envolent pour New York

Si vous souhaitez loger du côté de Manhattan, vous devez clairement prévoir un budget conséquent à savoir 3790 dollars pour une surface de 65 mètres carrés. Toutefois, le montant proposé pour le pire appartement de New York, il faut compter la moitié pour seulement 10 mètres carrés environ. Il est donc très petit, mais également très onéreux. Apparemment, selon les informations proposées par le HuffingtonPost, le logement est libre depuis le mois d’octobre dernier, il pourrait par contre trouver rapidement une personne intéressée.

Avec la crise sanitaire, les prix pour les mètres carrés ont tendance à baisser que ce soit en France ou à l’étranger. De plus, les Français ont tendance à chercher des logements avec un extérieur, un balcon ou encore une petite terrasse. Avec le confinement et le couvre-feu, certaines personnes ont compris que les appartements relativement petits et entourés de béton. Il y a d’ailleurs eu après le premier confinement des déménagements massifs pour des communes plus sympathiques que les grandes villes.

Dans tous les cas, pour la recherche d’un logement, il faudra se renseigner et comparer toutes les offres pour réussir à dénicher la perle rare. Selon le site Rent Cafe, il faut savoir que les prix peuvent s’envoler aux USA pour les zones les plus recherchées.