Plaisir gourmand, voici les meilleures recettes à cuisiner avec du rhum à la maison !

Lorsqu’on parle de rhum, on pense immédiatement aux boissons alcoolisées ou aux cocktails. Mais c’est faire preuve d’ignorance. Le rhum s’intègre également dans de nombreuses recettes sucrées ou salées de cuisine. Ingrédient magique embaumant et exaltant bon nombre de préparations, voici quelques recettes faisant intervenir le rhum comme ingrédient de cuisine.

Tartes aux bananes et à la noix de coco

Pour cette recette, il faut un rouleau de pâte sablée, quelques bananes, du sucre en poudre, de la noix de coco râpée, des œufs, de la crème liquide et quelques cuillerées à soupe de rhum ambré. La quantité d’ingrédients à utiliser doit être en fonction de la quantité de tarte à préparer.

Pour la préparation proprement dite, il faut d’abord préchauffer le four à 180 degré et faire dérouler la pâte et la découper en 4 disques sur un papier cuisson. Ces disques de pâtes serviront à garnir des moules à tartelettes et les pâtes doivent être piquées de quelques coups de fourchette.

Ensuite, les bananes doivent être épluchées, détaillées en rondelles un peu épaisses et réparties sur les fonds de tartes. Après, les œufs doivent être battus dans un saladier avec la crème, le sucre, la noix de coco et le rhum. Le mélange obtenu doit être versé sur les bananes. Enfin, les tartelettes doivent être mises au four environ 25 minutes jusqu’à ce qu’elles soient dorées. Elles doivent alors être sorties, démoulées et servies tièdes.

Le crumble créole

Pour cette recette, vous avez besoin de bananes, de pommes, quelques cuillerées à soupe de raisins secs et de rhum, des petits-beurre, de la noix de coco râpée, du beurre, du sucre et un peu de jus de citron.

En premier lieu, le four doit être préchauffé à 180 degré et, le plat à four beurré. Les raisins et le rhum doivent être mis dans un bol. Les bananes doivent être coupées et pelées en rondelles tandis que les pommes sont pelées et détaillées en cubes. Ces fruits doivent ensuite être mis dans une poêle avec un peu de sucre et de beurre. Après avoir laissé caraméliser, le tout doit être versé dans le plat à four et parsemé de raisins au rhum, puis arrosé de jus de citron.

En second lieu, il faut émietter des biscuits au robot, ajouter la noix de coco, le reste du sucre et du beurre et mixer par à-coups afin d’obtenir un sable. Le sable obtenu doit servir à couvrir les fruits et le tout doit être enfourné 25 minutes environ, jusqu’à ce que le crumble soit croustillant.

Ananas rôti au sirop d’érable et au rhum

Comme ingrédients pour la recette, il faut de l’ananas, du sucre blond, du sirop d’érable, du rhum brun et de la gousse de vanille. Il faut éplucher l’ananas, supprimer son cœur et le couper en rondelles. Il faut aussi fendre la gousse de vanille et récupérer ses graines.

Ensuite, il faut réaliser une poêle sur feux doux un caramel avec le sucre, le sirop d’érable et la vanille grattée. Enfin, les tranches d’ananas doivent être enrobées de caramel. Le jus de citron et le rhum doivent également être versés et il faut faire flamber le tout pendant quelques minutes.