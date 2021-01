Plus Belle La Vie : le départ de Boher rend les fans totalement fous, il y a une grande annonce !

Depuis maintenant plusieurs années, c’est sur France 3 que des millions de français décident de regarder Plus Belle La Vie, une superbe série qui a le mérite de s’adapter à l’actualité et qui séduit les téléspectateurs avec des intrigues toujours de plus en plus folles. Parfois, les scénaristes n’hésitent pas à jouer avec vos sentiments.

Mais cette fois-ci, les téléspectateurs de la série vont malheureusement devoir faire face à une nouvelle terrible, dont certains ne s’attendaient clairement pas à entendre aujourd’hui ! Cette nouvelle saison est en effet une catastrophe pour certains téléspectateurs fidèles de la série qui ne comprennent pas toujours les choix des scénaristes.

Plus Belle La Vie : les départs s’enchaînent très rapidement dans la série, à quoi peut-on s’attendre pour la suite ?

Bien souvent, c’est quand ils apprennent un nouveau départ de la série que les téléspectateurs de Plus Belle La Vie réagissent rapidement sur les réseaux sociaux : c’est le cas pour tous les fans de la série qui n’hésitent pas à partager le fond de leur pensée même si cela ne plait pas toujours à la chaîne !

En effet, certains d’entre eux arrivent à s’identifier à certains des personnages de la série, et c’est donc avec un grand déchirement que certains d’entre eux assistent au départ de certains rôles. Il y a quelques temps déjà, les fans avaient été très déçus par le départ d’un premier personnage en la personne de Samia (un personnage incarné par la très bonne comédienne Fabienne Carat). A l’époque, cela avait été un véritable raz de marée sur les réseaux sociaux et certains avaient même décidé de crier au scandale contre la chaîne : ils n’acceptent tout simplement pas cette décision.

Les scénaristes, qui sont constamment mis à mal par les téléspectateurs, doivent toutefois sans cesse redoubler d’imagination pour savoir comment intégrer de nouveaux personnages et en retirer d’autres. Car il faut bien le dire : les personnages de Plus Belle La Vie ne font pas toujours l’unanimité et certains rôles comme ceux de Samia ne sont pas toujours vus d’un bon œil par une partie des téléspectateurs qui ne s’identifient pas à elle.

Mais c’est également le cas pour un autre personnage, Boher, que l’on ne devrait plus pouvoir retrouver dans la série Plus Belle La Vie : un vrai désastre pour certains fans, le comble du bonheur pour d’autres !

Plus Belle La Vie : grosse polémique sur le départ de Boher, les internautes sont encore sous le choc !

La nouvelle est malheureusement tombée et il va falloir faire avec : Jean-Pierre Boher devrait bientôt quitter la série Plus Belle La Vie ! Brisé par le départ de la mère de Lucie, le policier est au plus mal et tout comme son collègue Léo Castelli il pourrait choisir de tout abandonner. Mais en revanche, il pourrait toutefois ne pas se reconvertir : il aime sa ville plus que tout au monde et il ne veut pas la quitter.

On imagine donc qu’avec Léa, il va choisir de prendre les devants pour que la loi triomphe à nouveau ! Mais est-ce que cela pourra seulement fonctionner ? Et bien pour le savoir, il va vous falloir être très patient, même si certains téléspectateurs de Plus Belle La Vie ont d’ores et déjà leur petite idée derrière la tête. Bien que les scénaristes redoublent d’idées dernièrement, certains téléspectateurs avaient déjà anticipé les derniers départs comme celui de Samia.