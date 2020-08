Port du masque obligatoire dans la rue : découvrez la liste des différentes villes concernées en France !

Alors que la vie reprend peu à peu après une longue période de confinement, le respect des mesures barrières semble être un tout petit peu négligé par certains citoyens pourtant l’application de ces règles reste une priorité.

Porter obligatoirement un masque pour circuler dans les grandes villes françaises

À cet effet, porter un masque devient automatiquement obligatoire dans la plupart de grandes métropoles françaises. Cette mesure est entrée en vigueur à partir des 5, 6, 7, 8 et 9 août 2020 selon l’arrêté préfectoral de chaque ville.

L’Europe en général et la France en particulier vivent une situation difficile actuellement à cause de la canicule. Cette extrême chaleur a relativement ralenti le port du masque dans les rues des grandes villes. Toutefois, les autorités publiques ont rendu le port du masque obligatoire afin d’éviter de nouvelles vagues de contaminations. Ceci étant, ces mesures sont beaucoup plus strictes dans les lieux publics ce d’autant plus que ce sont les endroits les plus fréquentés. En effet, porter un masque pour circuler dans la rue est obligatoire depuis le 20 juillet. Cette décision arrive alors que le gouvernement s’était rendu compte que les mesures de distanciations seules ne garantissaient pas la sécurité des populations. Toutefois, une liste des lieux et des villes où le port du masque est désormais obligatoire a été publiée par le Ministère des Solidarités et de la Santé.

Quelles sont les villes concernées par le port du masque obligatoire en France ?

Le coronavirus, qui semble être bien maitrisé par le corps médical n’est pas encore éradiqué. Bien que le déconfinement ait déjà été effectué, il n’en demeure pas moins que le respect des règles barrières est indispensable pour la survie des populations. À cet effet, une liste de villes concernées par ces mesures gouvernementales a été établie.

Marseille

Paris

Saint-Tropez

Nancy

Île-de-France

Rennes et Vitré

Gérardmer

Troyes

Toulouse

Bidart

Amiens

Gruissan

Biot, Nice, Saint-Cézaire-sur-Siagne, Mougins, Menton, Saint-Laurent-du-Var, Vence

Barcarès

Île-de-Ré

Bourges

A Mimizan

Biscarosse

Cabourg

Lille

Tours

Mayenne

Dax

Saint-Malo

Honfleur

Au Touquet

Sur l’Île de Bréhat

Orléans

Biarritz

Cannes

A Concarneau

Saint-Brieuc

La Rochelle

Argelès-sur-Mer

Grau-du-Roi

Canet-en-Roussillon

Une trentaine de communes du Finistère (Brest, Crozon, Fouesnant, Morlaix, Névez…)

Il faut rappeler que les différentes décisions du port obligatoire du masque ne proviennent pas directement du gouvernement mais des préfets des villes. C’est d’ailleurs pour cette raison que les dates d’entrée en vigueur de ces mesures varient d’une ville à une autre. Ceci étant, à partir de ce mois d’août, il ne sera plus possible de circuler dans les rues de l’une des grandes villes citées plus haut sans masque.

À quel endroit doit-on nécessairement porter un masque ?

Étant donné que le coronavirus est une maladie qui se transmet d’une personne à une autre, éviter le contact entre les personnes devient une meilleure solution pour éviter au maximum la contamination. Ceci étant, il est conseillé d’éviter des lieux publics comme les restaurants, débits de boissons, établissements sportifs, magasins, grandes surfaces, gares routières et bien d’autres. Pour certains secteurs comme les transports en commun, porter un masque est obligatoire depuis le début du déconfinement le 11 mai. Ceci étant, tous les usagers qui ont à partir de 11 ans doivent respecter cette règle. Toutefois, le non-port du masque expose à une amende d’une valeur de 135 euros.

Les magasins commerciaux représentent également l’un des lieux les plus fréquentés, le port du masque dans ces lieux est obligatoire depuis le 20 juillet. Le coronavirus a tué des milliers de personnes dans le monde et c’est d’ailleurs pour cette raison que respecter les mesures barrières apparaît comme une solution idéale pour éviter cette maladie dangereuse.