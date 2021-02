Porter des gants cet hiver, c’est tendance et très facile grâce à nos astuces !

Certaines personnes ne misent pas forcément sur la chaleur apportée par les gants, elles optent surtout pour l’association avec leur tenue. En effet, ces accessoires apportent un peu de pep’s à votre style et vous devrez bien les choisir. Grâce à certaines applications comme Instagram ou encore Pinterest, vous aurez l’occasion d’avoir quelques astuces pour booster votre dressing. Si vous avez l’impression de toujours vous habiller de la même façon, ces petites techniques seront réjouissantes.

Quelques gants à adopter au plus vite

Bien sûr, les traditionnels gants en laine sont très efficaces puisque vous aurez bien chaud pendant l’hiver. Toutefois, si vous découvrez les différents magazines de mode, vous pourrez constater que ce sont aussi de véritables accessoires et ils apportent un peu d’élégance ou de fashion à votre tenue. Bien sûr, ils s’adaptent aussi à la saison, il suffit de sélectionner les bonnes références.

Pour cet hiver, ce sont les gants longs qui ont vraiment la cote sur Internet et ils peuvent être portés avec un haut doté de manches courtes ou 3/4 .

. Toutes les matières sont les bienvenues, mais le cuir aura forcément une place de choix dans votre dressing.

Cet hiver, la couleur marron a connu un grand succès et si vous ne souhaitez pas l’adopter pour un vêtement, elle sera efficace pour les gants.

Dans le même registre, si vous portez des vêtements sombres, vous pouvez apporter une touche de pep’s avec des gants colorés.

Par conséquent, les gants bleus, jaunes ou verts pourront être portés très facilement seulement si vous avez des vêtements neutres et sombres ou en adéquation avec la couleur de ces accessoires. Vous pouvez clairement créer une belle harmonie entre les gants et les différents vêtements ou ces gants avec d’autres accessoires. Il est tout à fait possible d’avoir une tenue noire et de choisir une écharpe marron ainsi que des gants de la même teinte.

Bien sûr, si vous optez pour des gants qu’ils soient courts ou longs, vous ne pourrez pas faire l’impasse sur le noir puisque cette teinte est polyvalente et elle s’adapte clairement à toutes les tenues vestimentaires. Si nous devons vous conseiller deux teintes pour cet hiver, et même le printemps, ce sera le noir forcément, et le marron notamment, pour le cuir.

Avoir du style avec des gants, c’est possible

Si vous utilisez les gants comme un accessoire pour avoir bien chaud, vous n’aurez pas le même rendu avec des versions modernes qui rendent votre tenue beaucoup plus sympathique. Il y a plusieurs tenues que vous pourrez dénicher sur Internet et notamment via des plateformes avec des vidéos. La première reste classique, vous avez des gants longs, vous les associez à un top avec des manches courtes, vous portez un jean ou un pantalon de taille assez ample puisque la tendance de l’oversize est clairement au rendez-vous.

Si vous souhaitez porter des bijoux, c’est tout à fait possible, mais il ne faudra pas les cacher. Il suffit de les porter par-dessus les gants. Cela est assez spécial si vous n’êtes pas habitué, mais c’est tendance et de nombreuses stars ont pu adopter ce concept au cours des dernières années. Par contre, pour ne pas avoir un fashion faux pas, il est judicieux de bien coordonner la couleur de vos gants à celle de votre tenue et si vous n’êtes pas prêt à adopter des gants longs, optez pour des versions courtes qui sont plus faciles à harmoniser. Choisissez également le cuir qui est beaucoup plus élégant que la polaire ou la laine.