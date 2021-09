Pour cette rentrée, découvrez ces réseaux sociaux qui ont le vent en poupe !

À l’heure où les réseaux sociaux sont investis dans des univers Internet spécifiques, mais aussi spécialisés à travers des applications de plus en plus collaboratives, nous vous proposons dans cet article d’évaluer la progression des réseaux sociaux lors de la rentrée avec les Français.

Les réseaux sociaux d’entreprise se multiplient

Lorsque Facebook et Twitter envahissent le quotidien des salariés (y compris sur le lieu de travail), les entreprises ont compris l’intérêt de développer leurs propres réseaux sociaux pour identifier des talents, échanger des idées ou créer des liens.

Orange est un groupe de télécommunications de 170 000 collaborateurs dans le monde dont la mission première est de créer un lieu de rencontre et de partage pour échanger expériences, questions et bonnes pratiques professionnelles, tout en suscitant la passion.

Ainsi, « Plazza » est une « mesure » construite par Orange à partir de la fondation logicielle Microsoft, a expliqué Ziryeb Marouf, président fondateur de l’observatoire des réseaux sociaux d’entreprise et dirigeant du groupe télécom « RH 2.0 ». Quelques mois après son lancement, le réseau social Orange compte 38 000 utilisateurs dans plusieurs parties du globe. « Dans ce cas, il s’agit d’une opportunité de partage transfrontalier qu’ils peuvent utiliser. Le processus est très informel, car il n’est pas régi par une hiérarchie », a-t-il ajouté.

Le responsable a également expliqué que les réseaux sociaux comme Plazza peuvent également valoriser et enrichir l’image de chaque employé. « Je suis peut-être un technicien d’intervention, mais je ne suis pas considéré comme ayant des compétences en gestion. Mais dans la vraie vie, je suis l’adjoint au maire de ma ville et je gère 20 fonctionnaires », a-t-il donné en exemple.

Ziryeb Marouf, président fondateur, assure que le tout est « basé sur la confiance ».

Côté employeur, cela signifie « aucun examen préalable et aucune vérification des riches données personnelles du manager ». Chez les salariés, les règles de politesse « basiques » doivent être respectées, ce qui selon M. Marouf, ne posera aucun problème.

Le Groupe Pernod Ricard, depuis l’automne 2011, spécialiste en matière de vins, se sert de l’outil RSE « Chatter » développé par Saleforce. Le directeur de la communication Olivier Cavill a expliqué qu’il est décrit comme « une combinaison de Facebook et Twitter », notamment pour permettre aux activités promotionnelles dans un pays d’être « reproduites dans d’autres pays sans réunion, grâce à la diffusion virale de l’outil ».

Certains chiffres indiquent que les sites les plus connus ne sont pas forcément les plus utilisés.

Si YouTube est le site de réseautage social le plus connu (66 % de notoriété), alors seulement 31 % des personnes qui connaissent le site en sont membres. Moins d’un tiers des membres se connectent régulièrement. Les sites Myspace, Skyblog, Yahoo! 360° et surtout Viadeo bénéficient tous d’une bonne notoriété et d’un grand nombre d’inscriptions (Viadeo c’est 66 %). Cependant, pour chacun de ces sites, le nombre de membres qui ne sont plus connectés est d’environ 30 %. Netvibes est moins connu et est le réseau social le plus actif pour les membres (76 % des membres contactent régulièrement).