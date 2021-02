Pourquoi la recette de ces pâtes à la feta est-elle au coeur d’un véritable buzz sur Internet ?

Si vous êtes un adepte des pâtes, nous vous proposons une recette très simple et tous les ingrédients sont sans doute déjà dans vos placards et votre réfrigérateur. Si vous êtes intolérant au gluten ou si vous avez des difficultés pour le digérer, sachez qu’il est possible de trouver dans les centres commerciaux des pâtes adaptées à votre régime alimentaire. Elles sont également compatibles avec cette délicieuse recette qui ne devrait pas vous laisser totalement indifférent.

L’application Tik Tok s’enflamme pour cette recette avec des pâtes

Après le buzz autour des crêpes notamment pour la Chandeleur, c’est au tour de cette recette de se retrouver dans tous les Smartphones. En effet, l’application Tik Tok s’avère être très pratique notamment pour le monde de l’alimentation. Les internautes du monde entier regorgent d’ingéniosité pour vous combler et ils proposent sans cesse des revisites très goûteuses. Vous avez pu découvrir les tacos en forme de triangle, les gnocchis maison avec deux ingrédients…

Pour ces pâtes, vous avez donc besoin de plusieurs grappes de tomates cerise .

. En fonction du nombre de convives, un paquet de pâtes peut être suffisant.

Achetez de la feta de grande qualité et elle ne doit pas être trop salée pour ne pas dénaturer le produit.

Optez pour deux gousses d’ail, du basilic frais si vous en trouvez et de l’huile d’olive.

Le plat sera aussi assaisonné avec du sel et quelques tours du moulin à poivre.

La préparation est vraiment très simple, il suffit de suivre les étapes dans la vidéo dénichée sur Tik Tok et relayée par le site Femina. Choisissez un plat qui peut aller au four et déposez votre feta au centre. Si vous avez des morceaux, il suffit de les regrouper et si vous avez un rectangle de feta déposez-le dans votre plat sans forcément le découper en petits morceaux.

Entourez la feta avec des tomates cerise, il faut bien sûr enlever la tige et les nettoyer au préalable, mais vous pouvez les mettre en entier. Bien sûr, vous n’avez pas oublié les pâtes qu’il faut glisser sous la feta et les tomates. Vous enfournez l’ensemble dans un four préchauffé à 200 degrés pendant 35 minutes. N’oubliez pas d’ajouter un filet d’huile d’olive, du sel et du poivre ainsi que le basilic.

Avoir un côté croustillant pour ce plat de pâtes

Quelques minutes avant la fin de la cuisson, vous optez pour le mode grill, cela permet de donner un côté croustillant, mais n’ayez pas trop la main lourde au niveau du temps. Les pâtes deviendront trop fermes et le plat ne sera pas savoureux. Vous pouvez déguster la recette à la sortie du four et il est possible de la servir avec une petite salade accompagnée d’une délicieuse vinaigrette. Il y a par contre un détail à ne pas négliger, car il faut mélanger tous les ingrédients. En effet, les tomates seront molles et la feta devrait être facile à diluer.



Il est difficile de connaître les raisons de ce succès, c’est sans doute la simplicité ainsi que la rapidité d’exécution qui peuvent combler tous les convives. Si vous avez une quantité de gras trop importante, vous pouvez l’enlever délicatement avant de mélanger tous les ingrédients. Vous aurez ainsi un plat moins gras et un peu plus sympathique en bouche. Au vu des retours sur Internet, les pâtes à la feta sont très savoureuses et vous pourrez prendre les variétés que vous souhaitez. Bien sûr, pour que la cuisson soit bien homogène, les pâtes droites sont plus efficaces que les coudes par exemple.