PPDA : Claire Chazal sort du silence pour évoquer le côté séducteur du journaliste

Il y a quelques jours, Jean-Pierre Pernaut a pris la parole notamment pour révéler que cette histoire était un scandale. L’ancien journaliste du JT de 13 heures sur TF1 estime que l’histoire de l’ascenseur n’est pas réelle. Une ancienne collaboratrice qui a pu évoluer à la rédaction de la chaîne première révèle le contraire notamment sur Twitter. Dans tous les cas, Claire Chazal a également décidé de s’exprimer concernant cette affaire et elle a pu parler le 4 mars sur France Inter.

Claire Chazal se range du côté de PPDA

Les accusations qui ont ciblé PPDA ont été relayées il y a quelques semaines, mais n’oublions pas qu’il bénéficie pour l’instant du statut de présumé innocent. En France, la justice fonctionne différemment par rapport aux États-Unis par exemple. Lorsque vous êtes accusé sur le sol français, il faut prouver que vous êtes coupable. Outre-Atlantique, le format n’est pas le même puisque vous devez prouver votre innocence alors que la justice estime que vous êtes coupable. En ce qui concerne le journaliste PPDA qui a également pu s’exprimer sur TMC dans l’émission Quotidien, la justice doit prouver que les accusations sont réelles.

🔴 Ce soir dans #Quotidien, on reçoit : ➤ Patrick Poivre d'Arvor ⏰ À ce soir, 19h25, sur @TMCtv pic.twitter.com/k1Iu5XvDMl — Quotidien (@Qofficiel) March 3, 2021

Claire Chazal a donc spécifié qu’elle regrettait notamment le tribunal de l’opinion et médiatique puisque l’affaire fait couler beaucoup d’encre .

. Elle révèle qu’elle est pour « la complexité des affaires, l’écoute des deux parties, mais souvent une seule voix est entendue ».

De ce fait, face aux accusations, Claire Chazal prend la défense de PPDA puisque le portrait dressé ne semble pas être celui de ce dernier.

Jean-Pierre Pernaut a notamment pu préciser sur RMC que les accusations relayaient également, des propos de journalistes qui à l’époque n’auraient pas évolué dans les locaux ou pratiquement pas. L’affaire est donc complexe, mais elle n’est pas la seule qui envahit la presse people et française. En effet, d’autres accusations ont pu être dirigées vers des acteurs ces dernières semaines.

Claire Chazal a tenu à préciser que PPDA était un « séducteur, aimant conquérir et même, disons-le, multiplier les conquêtes ». Toutefois, il n’est pas lié à la violence ou encore à la force. Il aurait tendance à apprécier la séduction et elle ajoute que PPDA a « un orgueil qui fait charmer, être aimé, c’est ce qu’il souhaite avant tout ».

Claire Chazal défend PPDA, accusé de viol: "Ce qu'il aime c'est charmer et non pas forcer" https://t.co/PbCpnSXrXj pic.twitter.com/XRG75gqmpo — BFMTV (@BFMTV) March 4, 2021

PPDA dément toutes les accusations partagées dans la presse

Le portrait dressé par Claire Chazal est donc très différent de celui révélé dans les colonnes du Parisien en février dernier. Alors qu’il a pu s’expliquer avec un long message sur les réseaux sociaux, PPDA a décidé de se rendre sur TMC notamment pour révéler que tout ce qui pouvait être dit à son encontre ne reflétait pas la vérité. Il estime que des horreurs sont propagées et que Claire Chazal serait horrifiée par ces informations. Parmi ces dernières, vous avez pu constater dans la presse que des rumeurs évoquaient un certain comportement.

En effet, il est dit que l’ancien journaliste aurait uriné sur le canapé de Claire Chazal et cela semble être faux au vu de ses déclarations. Il estime également que ce sont des attaques très basses. Comme c’est le cas dans de nombreuses affaires similaires, les informations sont lancées sur les réseaux sociaux et via la presse. Il est alors difficile de connaître le vrai du faux, ce sera sans doute à la justice de découvrir la vérité.

PPDA avait précisé dans son long message qu’il avait des messages qui serviraient comme preuves. Il avait pu le publier notamment sur les réseaux sociaux.