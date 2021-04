PPDA: Florence Porcel sort une nouvelle fois du silence, soulagée, elle se confie sur l’enquête !

En début d’année, Florence Porcel s’arme de courage pour dénoncer une terrible injustice. La célèbre journaliste et auteur se lançait alors dans une bataille contre l’ancien présentateur phare de TF1. Et en seulement quelques semaines, l’affaire PPDA a été particulièrement médiatisée. Une enquête judiciaire où la célébrité du PAF est accusé d’ « agressions intimes » sur la journaliste. De quoi créer la polémique sur les réseaux sociaux et même dans le monde du petit écran. D’autant plus que chacun prend son parti au vu de la situation. Une situation qui peut parfois être difficile à gérer pour les principaux intéressés.

L’ancien présentateur de TF1 est très discret depuis la médiatisation de l’affaire PPDA. Mais pour Florence Porcel, il n’est pas question de faire profil bas ! La journaliste a d’ailleurs donné de ses nouvelles récemment sur les réseaux sociaux. Une publication sur Twitter qui a permis à ses proches d’en apprendre un peu plus sur le déroulement de l’affaire. Qu’en est-il actuellement ? Comment la jeune femme vit-elle cette situation ? L’équipe de LDPeople revient sur les faits dans la suite de cet article !

L’affaire PPDA choque !

L’affaire PPDA a fait couler beaucoup d’encre depuis le début de l’année 2021. Florence Porcel avait rencontré l’animateur il y a quelques années déjà mais avait gardé le silence tout ce temps. Les derniers mouvements publics contre les agressions faites aux femmes l’ont toutefois poussée à s’exprimer enfin. Une décision qui n’est pas sans conséquence puisque la journaliste a connu de nombreuses difficultés depuis quelques semaines. Le présentateur ayant bénéficié du soutien d’une grande partie de ses fans, elle a dû s’expliquer et prouver ses dires. Et bien qu’elle ne recule devant rien, la situation s’est détériorée il y a quelques jours. Elle ne manque d’ailleurs pas d’en parler avec ses fans pour les tenir informer de ce qui se passe réellement.

Selon les dernières nouvelles, l’affaire PPDA serait de plus en plus compliquée. D’autant plus que Florence Porcel n’est pas la seule à avoir accusé l’ancien présentateur d’abus ! Des témoignages qui pourraient faire tomber la balance en sa faveur. Malgré tout, Patrick Poivre d’Arvor a décidé de porter plainte à son tour. Et pour cause, cette accusation pourrait bien détériorer sa réputation. Ce dernier intente donc un procès pour diffamation contre la journaliste. Une double affaire qui pourrait bien marquer les prochains mois. Mais en attendant, Florence Porcel reste positive quant à la situation !

La sortie d’un livre qui change tout !

Si l’affaire PPDA avait déjà suscité la curiosité, la sortie du livre de Florence Porcel chamboule tout. La jeune femme dévoile dans son œuvre tous les détails de son parcours. Mais pas que ! Elle y parle également de ce drame qu’elle aurait vécu parle passé. Elle en profite notamment pour dénoncer les injustices dans le secteur professionnel où elle évolue. Il faut dire que le monde du journalisme n’est pas toujours clément envers les femmes de son temps. Et la situation ne s’est pas forcément améliorée depuis. C’est d’ailleurs pour cette raison que la jeune femme a décidé d’en parler.

Et l’agression qu’elle dévoile dans cette affaire PPDA fait partie des injustices dont elle parle ! Une confession qui n’a toutefois pas été très bien accueillie par les lecteurs. En effet, c’est à la suite de son récit sur l’agression qu’elle a subit que l’ancien présentateur a décidé de l’attaquer à son tour. Il faut savoir que malgré la médiatisation de l’histoire, les faits ont toujours été gardés secrets dans le cadre de cette enquête. D’autant plus que Patrick Poivre d’Arvor a toujours répondu par la négative à ces accusations.

Florence Porcel revit !

Je reprends une vie (à peu près) normale après des semaines difficiles. C’est un soulagement de savoir que l’enquête suit son cours.

Lors des moments les plus éprouvants, j’ai été portée par tout le soutien reçu ici. Il m’a été si précieux…

Haut les cœurs, et merci ! 💜💪🏼 — Florence Porcel (@FlorencePorcel) April 6, 2021

Il est évident que la situation est compliquée. Malgré tout, Florence Porcel garde espoir quant au dénouement de l’affaire PPDA. « Je reprends une vie normale après des semaines difficiles » peut-on lire dans une de ses publications sur Twitter le 6 avril dernier. Une annonce qui ne peut que rassurer ses fans tant elle fait face aux drames dernièrement. Pour elle, « c’est un soulagement de savoir que l’enquête suit son cours ». En effet, cela lui permet de continuer à dénoncer les méfaits de l’animateur selon sa propre expérience.

En attendant, la jeune femme remercie les internautes du soutien qu’il lui porte. Une petite lumière alors qu’elle continue de faire face à l’affaire PPDA. « Il m’a été si précieux » déclare-t-elle d’ailleurs à ces derniers. On ne peut donc qu’espérer que le dénouement de l’histoire arrive rapidement !