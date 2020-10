Pascal Praud : son clash avec un chroniqueur qui quitte le plateau !

Aux commandes de son émission L’heure des pros 2, un violent clash a eu lieu entre le présentateur et l’un de ses chroniqueurs qui quitte subitement le plateau de CNews.

Les raisons du clash entre Pascal Praud et Ivan Rioufol

L’émission L’heure des pros 2 a particulièrement été animée ce mardi provoquant un clash entre Pascal Praud et son chroniqueur Ivan Rioufol. Depuis quelques semaines, la France est secouée par le coronavirus et c’est d’ailleurs ce qui anime tous les débats sur les plateaux de télévision. Alors que tous les français sont impatients d’écouter le président de la république française, Emmanuel Macron qui devra s’exprimer ce mercredi sur les nouvelles restrictions à prendre pour lutter efficacement contre cette maladie, le débat était plutôt électrique entre le journaliste et son chroniqueur.

Il faut dire que les chiffres annoncés par les pouvoirs publics au sujet de la pandémie du covid-19, notamment plus de 33 000 nouveaux cas en 24h, sont alarmants. Il devient urgent de prendre des mesures fortes et strictes pour mettre un terme à la propagation de ce virus. Depuis le début de cette semaine, ils sont nombreux qui soupçonnent un éventuel reconfinement en Hexagone même s’il sera moins rigide que le précédent. Lors de son émission L’heure des pros 2 de ce mardi 27 octobre, le journaliste de CNews animait plusieurs débats où l’un portait sur ces nouvelles restrictions. Toutefois, les échanges ont particulièrement été houleux entre Pascal Praud et son chroniqueur qui est un éditorialiste de la droite dure. Alors que l’animateur français de 56 ans estimait qu’un reconfinement et un couvre-feu seraient inutiles parce que la pandémie existe déjà, il a par la suite permis à ses invités de l’exprimer à propos sur le plateau de cette émission.

Voir cette publication sur Instagram #VentiloGate Rendez-vous à 9h30 dans l’émission de #PascalPraud sur CNEWS Une publication partagée par Philippe Bouriachi (@philippebouriachi) le 28 Juin 2019 à 12 :27 PDT

Ivan Rioufol quitte subitement le plateau de CNews

Ivan Rioufol de son côté pense qu’il faut se méfier d’une éventuelle insurrection et a lui-même prôné une désobéissance aux recommandations sanitaires d’autant plus qu’il estime qu’il s’agirait d’une « preuve de vitalité démocratique ». Une réaction qui n’a pas plu au présentateur de L’heure des pros 2. Choqué, Pascal Praud a interrompu l’éditorialiste de 68 ans en ces mots « Arrêtez ! L’instant est grave. Vous voulez l’insurrection civique maintenant ? Mais vous êtes fou ! Vous ne pouvez pas dire ça sur un plateau de télévision ! Je ne le tolère pas ». De son côté, le chroniqueur qui n’a pas digéré les propos du présentateur de CNews l’aurait insulté lorsqu’il déclare « Laissez-moi terminer, vous m’emmerdez ! Taisez-vous ! Je dis ce que je veux ! », avant de quitter soudainement son plateau. L’animateur de CNews a néanmoins précisé qu’on pouvait avoir un esprit critique sans toutefois tenir de tels propos.

Voir cette publication sur Instagram Signature pour un succès qui vient #IvanRioufol Une publication partagée par François de La Brosse (@fdelabrosse) le 9 Avril 2016 à 6 :40 PDT

Ce n’est pas la première fois que Pascal Praud pique une colère contre l’un de ses chroniqueurs. En septembre 2019, toujours dans son émission L’heure des pros, le présentateur de cette émission s’était pris à Caroline Mécary après que celle-ci lui aurait coupé la parole. Il est connu pour son fort caractère et n’hésite pas à dire ce qu’il pense. Cette fois, le journaliste a provoqué le départ inopiné d’Ivan Rioufol. Pour l’instant, on ignore si l’éditorialiste et chroniqueur de CNews intégrera le plateau pour les prochaines éditions. En attendant, les citoyens français sont impatients d’écouter le président Emmanuel Macron qui communiquera sur les nouvelles restrictions sanitaires alors que le nombre de contaminations ne cesse d’augmenter. Ces derniers sont de plus en plus inquiets d’autant plus qu’un éventuel reconfinement freinera l’activité de plusieurs et par conséquent, fragilisera l’économie du pays.