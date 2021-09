Présidentielle 2022 : au PS, Anne Hidalgo reçoit le soutien de Martine Aubry !

Alors qu’elle fait durer le suspense, Anne Hidalgo ne cesse d’enregistrer des soutiens. Le dernier en date est celui de Martine Aubry. La maire de Lille ne voit pas mieux que sa collègue de Paris pour représenter le PS à la prochaine présidentielle.

Après Ségolène Royal, Anne hidalgo peut compter sur Martine Aubry dans sa course à la présidentielle de 2022. Invitée ce mercredi 1er septembre sur franceinfo, la maire de Lille apporte son soutien à son homologue de Paris pour représenter le Parti socialiste.

En effet, à quelques mois de l’élection présidentielle de 2022, le PS ne tient toujours pas encore son candidat. Cependant, l’horizon s’éclaircit de jour en jour. Anne hidalgo semble avoir de plus en plus la faveur des pronostics pour représenter le PS. Même si elle ne s’est pas officiellement déclarée candidate, Martine Aubry confie avoir peu de doutes qu’elle se lance.

Anne « fait déjà le plein » au sein du PS

Dans son intervention sur franceinfo, Martine Aubry indique que la maire de Paris est aujourd’hui la candidate naturelle du PS. « Je pense que c’est vraiment la personne aujourd’hui qui à la fois par son histoire, par son parcours, par sa façon de travailler connait la situation des Français et a une vraie vision de la France aujourd’hui. Elle a montré à Paris qu’elle avait des convictions et qu’elle passait très vite des discours aux actes », déclare la maire de Lille.

Martine souligne qu’Anne Hidalgo coche toutes les cases qu’il faut pour être une bonne dirigeante. Elle met en exergue son expérience sur le plan international. « On devrait être contents d’avoir quelqu’un qui est reconnu sur le plan international », a-t-elle indiqué.

Sur la question de l’organisation d’une primaire, la maire de Lille ne voit pas la nécessité. « Ce n’est pas vraiment une primaire. Depuis que le Parti socialiste existe, les militants choisissent leur candidat », a-t-elle fait savoir tout en affirmant qu’Anne « fait déjà le plein au sein du Parti socialiste. »

« Je crois qu’il faut laisser maintenant Anne faire »

Martine Aubry souhaite qu’on laisse désormais Anne Hidalgo se concentrer sur ces propositions. « Je pense qu’il faut laisser maintenant Anne faire, c’est-à-dire, le jour où elle annonce sa candidature, qu’elle puisse parler aux Français. Qu’on reparle enfin de leurs problèmes au lieu de parler de nos problèmes », a-t-elle insisté.

Elle attend déjà la maire de Paris sur certains sujets tels que « les inégalités au sens profond du terme, sur l’éducation, la sécurité, le logement, la santé et plus l’écologie. » Martine Aubry estime que les Français ont été déçus de la politique d’Emmanuel Macron sur ces sujets.

« Le président a encore accru les inégalités, on bloque les minimas sociaux, on bloque les retraites, l’APL est réduite et la suppression de l’ISF, bien sûr. Et là, on attend le 1er octobre la réforme d’indemnisation du chômage, au moment où on nous dit qu’il y a des entreprises qui vont se mettre en faillite et qu’il va y avoir plus de chômeurs. Notre pays ne peut pas continuer comme ça », a-t-elle signalé pour finir.