Présidentielle 2022 : Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon s’affronteront lors d’un débat le 23 septembre 2021 sur BFMTV !

Le premier duel télévisé dans le cade de la présidentielle de 2022 aura lieu ce jeudi 23 septembre 2021 à 20 h 45. Ce premier débat se déroulera entre le candidat déclaré, Jean-Luc Mélenchon et le potentiel candidat non déclaré Éric Zemmour. Les deux hommes s’affronteront et confronteront leurs idées sur le plateau de BFM TV.

Le choc des idées entre l’extrême droite et l’extrême gauche

La campagne électorale pour 2022 semble bien démarrer avec à la clé, un débat contradictoire entre deux hommes particulièrement connus pour leurs discours radicaux. Il s’agit du leader de la France insoumise Jean-Luc Mélenchon et le polémiste Éric Zemmour. En effet, cela fait déjà quelques semaines que les deux présidentiables se lançaient des piques sur les réseaux sociaux.

Tout part d’un Tweet de l’éditorialiste. « Au lieu d’éructer tout seul sur tweeter, venez débattre sur CNews », avait-il lancé à Jean-Luc Mélenchon. À son tour, ce dernier répond : « S’il y a un survivant au pique-nique Le Pen et Zemmour, il pourrait accepter un débat avec moi. Comme ça, on entendra enfin une réplique argumentée à leurs délires ». Le polémiste revient donc à la charge : « Depuis le temps que je le réclame enfin ». C’est ainsi que le duel est acté entre les deux candidats pour se jouer sur le plateau de BFM TV.

Les deux personnages débâteront autour des grands sujets qui font l’actualité à cette veille de la présidentielle. Ils seront interrogés tour à tour dans de nombreux domaines tels que : la sécurité, l’économie, la santé, l’écologie, l’immigration, la société et bien d’autres domaines.

Afin de mieux médiatiser ce duel, la chaine annonce la mise en place d’une cellule de fact-checking menée par Céline Pitelet en direct à l’antenne et sur le site. Ce dispositif sera également déployé sur l’application de la chaine pour vérifier les chiffres et les informations énoncés par les débatteurs.

Quel enjeu pour Mélenchon et Zemmour ?

L’enjeu que représente ce débat contradictoire n’est pas le même pour les deux participants. Pour ce qui concerne Jean-Luc Mélenchon, celui-ci est plus dans une opération de rattrapage. En effet, à sept mois des élections, le leader de la France insoumise est mal positionné dans les intentions de vote. D’après les derniers sondages, l’ancien socialiste est crédité entre 7 et 8 %. Ce qui est largement en dessous de ses 19 % réalisé en 2017. Ce débat pourrait lui servir d’occasion pour rebondir dans les sondages.

Quant à Éric Zemmour, ce duel lui permet de rester médiatiquement présent. La décision sortie par le CSA pour décompter son temps de parole l’a fragilisé. Suspendu par CNews et démissionnaire du Figaro, le polémiste manque de rythme ces derniers temps sur les médias. Le terrain qui lui a permis d’être populaire.

D’après les intentions de vote, il recueillerait 10 % des voix. Une popularité engrangée grâce à l’hypermédiatisation de son image. Seulement 1 sur 5 Français ne connait pas l’homme. Par conséquent, il a tout intérêt à maintenir son image présente sur les médias afin de faire stabiliser voire progresser sa côte.