Présidentielle 2022 : le porte-parole du RN, Sébastien  Chenu sollicite l’aide du polémiste Eric Zemmour pour combattre Macron !

Même si Sébastien Chenu ne partage pas toutes les propositions politiques du journaliste Eric Zemmour, il convie tous de même ce dernier, au vu de sa sénilité politique proche de celle de la présidente du RN, à faire front contre Emmanuel Macron. Dans une sortie récente qu’il affectée sur France info, il a appelé le possible à l’élection présidentielle de 2022 à ne pas favoriser « le président et le système en place » en donnant un coup de main à Marine Le Pen.

Ce n’est pas la première fois que les voix tentent de rapprocher les deux candidats de la droite, Zemmour et Le Pen, idéologiquement alignés sur la même onde n’est pas. Après le maire e Béziers, Robe Ménard et les députés Gilbert Colar et Thierry Mariani, c’est au tour du porte-parole de RN, d’émettre lui aussi son vœux de voir les deux candidats faire obstacle au président Macron. Il demande à Zemmour qui ne cache plus ses intentions présidentielles de donner un coup de main à Marine Le Pen.

« Si son objectif est de battre Emmanuel pour faire une politique qui protège la France et les Français, je lui dis ‘réfléchissez Eric Zemmour’. Si vous croyez aux sondages, ils ne vous placent pas dans une position de gagner, venez plutôt nous donner un coup de main pour battre Emmanuel Macron », a déclaré le député du Nord et membre de la direction du RN.

Il poursuit en détaillant les motivations de son appel à union : « quand on a le même objectif, on partage des analyses communes. Marine Le Pen est celle depuis quatre ans accède au second tour, l’intérêt, c’est donc plutôt de se rassembler.

Cependant, il précise ne pas partager toutes les visions politiques de l’écrivain qui a démarré la promotion de son ouvrage depuis vendredi. Il ne partage pas notamment les propositions de Zemmour à obliger les enfants à porter des prénoms strictement français ou celles d’émigrations des étrangers (retour dans leur pays). « Nous n’avons pas mis tout cela dans notre programme », a-t-il précisé.

Une vision controversée

La proposition de Sébastien Chenu de voir Zemmour et Le Pen côte à côte sur le front semble ne pas faire l’unanimité au sein du RN. Le porte-parole s’est dit un peu saoulé d’être sollicité a opiné instamment sur la candidature d’Eric Zemmour et a quand même admis que « c’était un moment médiatique ».

Le vice-président du parti, Louis Aligot a déclaré de son coté sur Sud Radio ce qui suit : « Trouvons les moyens du compromis et avançons ensemble ». Au cas où Eric Eric Zemmour se présenterait, « il serait un très clairement un diviseur de la famille nationale et il favoriserait très certainement aussi le président et le système enlace », a supposé le maire RN de Perpignan.

L’ancien éditorialiste du Figaro « est sur des propositions très clivantes qui lui permettent de faire le bzz, mais qui sont sur le terrain inapplicables », a déclaré de nouveau le vice-président du RN sur France 2. A noter également dans ce même contexte, Marine Le Pen, la patronne de la droite avait déclaré au sujet du polémiste, lors de la rentrée politique du parti qu’elle « ne partage pas la théorie selon laquelle la France a besoin d’un Trump ».