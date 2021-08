Présidentielle 2022 : l’élu LR et maire de la ville de Toulon, Hubert Falco, apporte son indéfectible soutien à Macron !

L’approche de l’élection présidentielle ne cesse de renforcer la fissure qui divise déjà la droite. Une partie se révèle pro « Macron-compatible » tandis qu’une autre milite pour un engagement plus dur. C’est dans cette perspective que le maire de la ville de Toulon, Hubert Falco a déclaré officiellement son soutien indéfectible à la candidature d’Emmanuel Macron.

Qui mieux que Macron pour pérenniser les valeurs républicaines ?

C’est à l’occasion de la rentrée politique ce dimanche autour de l’ancien premier ministre Édouard Philippe que le maire s’est confié au micro de plusieurs médias, dont BFMTV. La réunion politique qui a eu lieu à Fontainebleau (Seine-et-Marne) a enregistré également la participation d’une quarantaine de maires, tous issus de la droite modérée ou du centre.

En effet, M. Falco justifie essentiellement son choix sur le leadership du président Macron dont la résilience et la témérité ont permis d’arriver à bout d’un mouvement populaire et de faire face à une crise sanitaire mondiale. Il estime que Macron est le mieux indiqué pour garantir le respect et la mise en œuvre des valeurs de la République. « En 2022, qui sera le meilleur ?

Je pense qu’avec les difficultés qu’il a eues à gérer lors de son quinquennat, entre les gilets jaunes et la crise sanitaire qui n’est pas terminée, celui qui est le plus à même de défendre les valeurs que nous représentons à mes yeux – c’est Emmanuel Macron », a-t-il affirmé pour éclairer les raisons de son choix.

Cette déclaration émanant d’un ancien membre de LR vient à point nommé illustrer l’ampleur de la division au sein de la droite. Cette droite visiblement partagée entre deux blocs, dont un en soutien au Président Macron représenté entre autres par Christian Estrosi, maire de Nice ; et un autre bloc qui plaide pour une ligne plus dure.

Les acteurs de la présidentielle 2022 s’activent déjà

À se fier à la dynamique en cours à l’approche des élections présidentielles de 2022, ce soutien indéfectible apporté officiellement au président Macron par le maire de Toulon n’a vraiment pas grand-chose de surprenant. Le 4 août dernier, le président Macron avait convié l’ex LR à un déjeuner à l’Élysée.

Cela a été pour les deux hommes d’évoquer les questions de la crise sanitaire alors que le pays connaît son troisième confinement. Ce fut également l’occasion de discuter politique dans la perspective des prochaines élections présidentielles avec la volonté de rallier de nouveaux élus à la majorité présidentielle.

À la sortie de ce tête-à-tête, le maire a avoué qu’il voyait en Macron « un homme de dialogue à l’écoute des territoires ».

Pendant ce temps, plusieurs personnalités politiques qui ont pris ou non par la primaire se sont déjà lancées dans la course à la conquête de la magistrature suprême dès 2022. Parmi les prétendants au poste présidentiel, on peut citer les noms connus de l’échiquier politique français à savoir : Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Philippe Juvin, Éric Ciotti et bien d’autres encore.