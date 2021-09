Présidentielle 2022 : les primaires chez les verts battent un record de participation !

C’est quatre fois plus de participants inscrits en 2011 et six fois de plus en 2017 que le parti écologiste français a réussi à convaincre pour à participer à leurs primaires qui vont se dérouler dans quelques semaines.

Il s’agit sans doute d’une assise plus solide qui témoigne de l’ouverture du vote avec des conditions plus flexibles, mais qui reste encore une prouesse peu considérable devant les plus de 4 000 000 de votants enregistrés aux primaires de la droite en 2016.

Le cap symbolique des 100 000 votants franchis !

Des trois primaires auxquelles l’Europe Ecologie Les Verts (EELV) a pris part sur les six organisés jusque-là, celui de cette année en vue de la présidentielle de 2022, semble la plus prolifique. Pour la première fois, la barre des 100 000 votants a été franchie. Les chiffres officiels publiés par la direction du parti soulignent plus exactement 122 670 électeurs inscrits. Les premier et second tours des primaires chez les écologistes auront lieu respectivement du 16 au 19 septembre et du 25 au 28 septembre. Déjà, les inscriptions se sont achevées ce dimanche à minuit.

En effet, ce nombre d’électeurs inscrits pour participer aux primaires du parti écologiste est une prouesse jamais encore réalisée. En 2011, par exemple, pour leur première participation, les verts n’avaient réussi qu’à enregistrer à peu près 33 000 électeurs ; ce qui consacra la désignation d’Éva Joly pour les présidentielles de 2012. En 2016, le nombre a connu une baisse, et quelque 17 000 électeurs se sont réunis pour envoyer Yannick Jadot à l’élection présidentielle de 2022.

En dehors de la nécessité des questions liées à l’écologie et à la sauvegarde de la planète qui fait croitre l’intérêt de l’électorat, le succès de cette année peut également s’expliquer par la grande flexibilité des conditions de participations. Une grande ouverture au public a permis d’en arriver à ce résultat. Pour pouvoir s’inscrire, il suffit d’être ag’ d’au moins 16 ans, de ratifier une charte d’adhésion à un certain nombre de valeurs et de s’acquitter d’une participation de 2 euros. À noter que la participation s’élevait à 5 euros en 2016 et à 10 euros en 2011.

Les candidats en lice aux primaires des verts

Pour l’édition 2021, le parti écologiste français verra cinq de ses membres s’affronter à l’interne. Yannick Jadot, le député européen est de retour. En 2016, il avait remporté la primaire du parti avant de désister en faveur du socialiste Benoit Hamon.la député des Deux-Sèvres, Delphine Batho est également en lice. L’ancienne ministre de l’Écologie de 2012 à 2013, présidente d’Urgence Écologie depuis 2018, se présente aux primaires de l’EELV en tant que candidate de la décroissance.

Jean-Marc Geovernatori, conseiller municipal de Nice fait partie des candidats. En juillet 2021, le coprésident de Cap écologie annonçait sa candidature en se présentant comme candidat de l’écologie au centre. Ensuite, Éric Pioll, le maire de Grenoble, premier écologiste à la tête d’une ville française (2014) a annoncé sa candidature le 29 juin 2021. Et enfin Sandrine Rousseau, porte-parole nationale de l’EELV. Elle avait déjà annoncé sa candidature depuis novembre 2020.