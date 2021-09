Présidentielle 2022 : Macron et Le Pen en tête, Jean-Luc Mélenchon et Eric Zemmour au coude-à-coude dans les sondages !

Bien que les favoris se dessinent, la présidentielle de 2022 reste amplement disputée. La preuve, les intentions de vote varient chaque jour. Selon les derniers sondages, l’actuel président de la République et la candidate du rassemblement national mènent la course en tête. Zemmour et Mélenchon sont à égalité d’opinion favorable. Yannick Jadot en tête à gauche.

La présidentielle s’approche et les yeux sont régulièrement tournés vers les sondages. C’est le baromètre qui détermine si vos actions sur le terrain portent ou non ses fruits. Cela vous permet de savoir s’il faut changer de stratégie ou de continuer sur votre lancée. Pour ce qui concerne cette présidentielle qui s’approche à grands pas, l’ordre établi ne change pas, mais les scores varient régulièrement.

Macron et Le Pen toujours favoris pour le second tour

D’après les résultats d’un dernier sondage Ispsos-SopraSterial pour franceinfo, Emmanuel Macron et Marine Le Pen sont toujours en tête des intentions de vote. Bien qu’il tarde à déclarer sa candidature, l’actuel locataire de l’Élysée est crédité de 24 à 26 % d’opinion favorable. En effet, son dernier déplacement à Marseille lui a permis de gagner deux points de plus dans les sondages. Quant à la candidate du Rassemblement national, elle fait du surplace pour le moment. Sa cote reste stagner à 23 % d’opinion favorable.

La droite en position d’arbitrage

En troisième position, on retrouve le candidat de la droite, que ce soit Xavier Bertrand ou Valérie Pécresse. Les deux candidats se tiennent dans un mouchoir de poche. Cependant, le score varie légèrement en fonction de la figure que choisirait le parti LR. Le président des Hauts-de-France recueillerait entre 15 et 17 % des intentions de vote. Quant à la présidente de l’Ile-de-France, elle engrangerait entre 14 et 16 % des suffrages.

Mélenchon et Zemmour au coude-à-coude

Le candidat de la France insoumise est en nette régression comparativement à sa performance de 2017. De 19 %, Jean-Luc Mélenchon ne récolterait actuellement qu’entre 8 et 8,5 % des suffrages. Il est crédité du même score que le polémiste Eric Zemmour dont la candidature fera baisser la cote de Marine Le Pen et de Xavier Bertrand. En cas d’une déclaration de candidature, l’éditorialiste recueillerait entre 8 et 8,5 % de voix.

Jadot mène la course à gauche

S’il remporte la primaire de l’Europe Écologie Les Verts, Yannick Jadot serait le candidat le mieux classé à gauche. L’eurodéputé engrangerait entre 10 et 11 %des voix. Il devancerait la candidate socialiste Anne Hidalgo qui récolterait de 9 à 10 % des intentions de vote.

Quant à l’ancien ministre de François Hollande, Arnaud Montebourg qui a annoncé sa candidature le 4 septembre, il est crédité de 2 % des voix. Il devancerait le candidat des communistes français Fabien Roussel qui bénéficierait de 1,5 % d’opinion favorable. Plus loin, on citerait également le candidat de l’extrême droite Nicolas Dupont-Aignan qui est crédité de 2 à 5 % des suffrages.

Ce dernier souffrirait d’une candidature d’Éric Zemmour. Ce sondage Ispsos-SopraSterial pour fraceinfo et Le Parisien date du 3 septembre 2021. 925 personnes inscrites sur les listes électorales ont été interrogées.