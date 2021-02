Présidentielle 2022 : une manipulation du gouvernement Macron ? Découvrez cette grosse annonce qui a déjà fait scandale !

Avec la crise sanitaire du coronavirus qui n’est pas encore terminée à ce jour, le gouvernement d’Emmanuel Macron est mis à mal avec des projets de lois qui n’ont pas pu aboutir comme prévu notamment. En effet, il se trouve qu’avant la crise mondiale que nous vivons encore aujourd’hui, le président de la république était au coeur d’un bras de fer avec une réforme des retraites qui était sur le point de tout changer dans le pays, c’est le moins que l’on puisse dire.

Mais malheureusement, depuis près d’un an maintenant, toutes les priorités du gouvernement d’Emmanuel Macron ont été complètement modifiées, et aujourd’hui il se trouve que le chef de l’état n’aura clairement pas pu réaliser toutes les actions sur lesquelles il s’était engagé lors de sa première élection présidentielle.

Cela fait maintenant 4 ans que le chef de l’état a récolté la majorité des suffrages et qu’il est donc président de la république : dans un peu plus d’un an maintenant, on devrait donc voir de nouvelles élections présidentielles en France, et à ce jour peu de candidats se sont encore déclarés pour pouvoir participer à cette élection qui devrait être très importante.

En effet, personne ne peut savoir encore si la crise de la COVID19 sera derrière nous et ainsi il se pourrait bien que le chef de l’état en profite pour certains français de se représenter pour les prochaines élections présidentielles…

Le gouvernement d’Emmanuel Macron accusé de tout mettre en oeuvre pour la réélection du chef de l’état

C’est un très gros scandale que personne ne s’attendait à lire en ces temps difficiles que nous sommes en train de connaître encore aujourd’hui. Si le chef de l’état Emmanuel Macron avait des idées préconçues concernant son quinquennat lorsqu’il a été élu il y a déjà quelques années maintenant, il ne s’attendait certainement pas à devoir gérer une crise sanitaire mondiale qui a complètement bouleversé le pays.

Il se trouve en effet que l’on a pu voir une annonce très choquante pour certains hommes et femmes politiques qui ont accusé le gouvernement actuel. Il y a maintenant près d’un an, tous les français ont été appelés à voter pour les élections municipales, et le moins que l’on puisse dire c’est que ces dernières ont été une véritable catastrophe dans de nombreuses villes en France où les suffrages n’ont jamais été aussi bas.

Mais personne n’aurait pu penser un jour que le gouvernement allait imaginer une loi, possiblement suite à cette grosse catastrophe l’an dernier. Il se trouve également que les dernières élections présidentielles aux Etats-Unis ont également pu inspirer le gouvernement français qui a pu prendre des décisions assez radicales.

Un vote par “anticipation” pour les prochaines élections présidentielles : idée novatrice ou manipulation du gouvernement ?

C’est donc un prochain vote par “anticipation” que l’on devrait pouvoir retrouver bientôt, notamment grâce à un amendement qui a tout juste été soumis et qui pourrait bel et bien faire beaucoup parler de lui.

Il se trouve que pour certaines personnalités politiques françaises, comme par exemple Bruno Retailleau (Les Républicains), cette idée est complètement opposée à ladite « tradition française ». Sur les réseaux sociaux et dans les médias, beaucoup d’autres personnalités publiques se sont exprimées à ce sujet et ont dénoncé ce qui est pour eux une pure manipulation du gouvernement qui prépare déjà sa réelection !