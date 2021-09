Présidentielle 2022 : selon Gilbert Collard, le polémiste Éric Zemmour serait un candidat idéal pour le poste de Premier ministre !

Alors que les voix s’élèvent encore pour essayer de rapprocher les deux potentiels candidats aux présidentielles de 2022, le député Gilbert Collard estime déjà qu’Éric Zemmour ferait un bon premier ministre pour Marine Le Pen.

Sans nul doute que l’estime des proches de la présidente du RN pour le polémiste en promotion de son livre grimpe de jour en jour. Après le maire Robert Ménard et Thierry Mariani, c’est au tour de Gilbert Collard de lancer les bretelles d’une collaboration sans moins réaliste qui fera de Zemmour, le Premier ministre.

Zemmour Premier ministre : le fruit d’une alliance de la droite

Le député et proche de la présidente du Rassemblement National, Gilbert Collard a bien conscience du ‘’deux poids deux mesures’’ qui prévaut entre les deux potentiels adversaires. Il ne se limite néanmoins pas à ces tractations et fait montre de son ouverture à une collaboration entre les deux camps.

En effet, en répondant à un journaliste de BFMTV, le député estime que « Eric Zemmour ferait un extraordinaire premier ministre » sans oublier de revenir sur ses propos. « On fait de la fiction là, on parle d’un candidat qui ne l’est pas même si sa possible candidature est acquise », tempère-t-il.

Dans le sillage d’un accord entre l’essayiste Eric Zemmour et Marine Le Pen en vue des élections présidentielles de 2022, M. Collard évoque un cas historique similaire. « Marine avait bien proposé un poste de Premier ministre à Nicolas Dupont-Aignan à un moment donné », rappelle-t-il en se demandant si le Poste de Premier ministre pourrait convenir à Eric Zemmour.

« Le prix du rapprochement se paie, cela fait partie de la vie politique. La question est de savoir ce que veut Eric Zemmour ce qu’il désire vraiment et ce que Marine peut lui offrir », a expliqué Gilbert Collard.

L’échec d’un rapprochement serait source « d’éparpillement des voix »

Annoncé pour avoir lieu dans les tout prochains jours à Béziers, un dîner rassemblera Eric Zemmour et Marine Le Pen. Lancé par le maire de la ville, cet appel à dialogue a été favorablement reçu des deux côtés. L’écrivain essayiste sera donc en tête-à-tête avec la patronne du RN.

Bien que les mobiles de cette rencontre ne sont pas encore clairement connus, on suppose bien l’idée d’une alliance politique qui arrangerait à coup sûr l’écrivain dont les ambitions présidentielles s’affichent de plus en plus. D’ailleurs, Roger Ménard, l’instigateur de ladite rencontre qui sera présent a déjà fait les vœux de soutien réciproque entre les deux potentiels candidats lorsqu’une partie va émerger.

Cette annonce a été accueillie avec enthousiasme au milieu des partisans et des proches de la présidente du Rassemblement National. « Si on pouvait réussir un rapprochement, ça serait une très bonne chose, car une double candidature aboutirait à un éparpillement des voix », selon Gilbert.

Enfin, il convient de noter que le journaliste-écrivain Zemmour et Marine Le Pen se réclament tous deux de la droite. Ce qui suppose en effet qu’en cas d’échec de rapprochement, les chances pour la droite de sortir vainqueur s’amenuisent.