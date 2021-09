Présidentielle 2022 : Xavier Bertrand pourrait recevoir le soutien d’Éric Ciotti !

Eric Ciotti était invité ce lundi matin sur France Bleu pour parler de la présidentielle de 2022 et sa candidature. Il profite également pour annoncer son soutien à Xavier Bertrand si celui-ci s’impose auprès des militants de la droite et du centre.

Éric Ciotti se projette déjà sur l’après-primaire de la droite. Engagé dans la course le 26 août dernier 2021, le député des Alpes-Maritimes fait partir de ces cinq personnalités déclarées qui veulent briguer la candidature de la droite. Cependant, en cas d’échec, il promet de se ranger derrière Xavier Bertrand si ce dernier recueille la majorité des voix auprès des militants.

View this post on Instagram A post shared by Xavier Bertrand (@xavier.bertrand)

Dans le dynamisme d’un gagnant

Comme les autres candidats engagés dans la course à la primaire, le député des Alpes Maritimes bat pleinement sa campagne électorale et compte aller jusqu’au bout. Il se considère comme un candidat sérieux qui pèse dans les débats. De même, il se dit avoir des idées concrètes afin de remettre une France déclassée sur les rails. « En 2022, je me vois dans une fonction qui me permette de participer au redressement de la France », a-t-il déclaré à France Bleu.

Eric Ciotti se préoccupe du déclassement de la France dans le concert des nations. « Les menaces qui pèsent sur notre pays sont très importantes », prévient-il. Cependant, il se dit avoir des alternatives pour faire sortir le pays de cette mauvaise situation.

Dans son intervention sur France Bleu, le député azuréen estime qu’il est le seul candidat à droite à incarner des idées concrètes qui marquent une forte rupture. « C’est moi qui porte dans ma famille politique les idées les plus fortes » s’est-il vanté. Pour cela, il voudrait se faire entourer des personnalités qui développent les mêmes convictions que lui. Il en appelle ainsi au soutien de David Lisnard, le maire de Cannes.

Pour le moment, Éric Ciotti est loin de gagner son pari. D’après le dernier sondage Ipsos-Sopra Steria pour Le Parisien et franceinfo, seuls 5 % des sympathisants de la droite et du centre et 8 % des Français pensent qu’il serait le candidat idéal pour représenter la droite à la prochaine présidentielle.

View this post on Instagram A post shared by Eric Ciotti (@eciotti)

Xavier Bertrand, le plan B

Le député des Alpes Maritimes est dans la logique d’une candidature unique à droite. Il exclut ainsi une tentative de candidature solitaire en cas d’échec à la primaire. « J’ai la conviction et une certitude, c’est qu’au final, il n’y aura qu’un candidat », a-t-il martelé. Il affirme être un facteur du rassemblement et ne serait jamais impliqué dans un coup de division. « Je participerai à ce qu’il y ait l’union, le rassemblement. En aucun cas, je ne serai un facteur de division », promet-il.

Cependant, il appelle les militants à faire le meilleur choix. « Il faut choisir le meilleur, moi je me bats pour poser mes idées, pour être choisi et si ce n’est pas le cas, je le dis sans égo démesuré, avec humilité, je participerai à une démarche collective », assure-t-il. Néanmoins, il annonce son soutien à Xavier Bertrand « s’il convainc une majorité de Français, d’abord dans notre famille politique ».