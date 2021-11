Présidentielle de 2022 : Yannick Jadot s’oppose à Emmanuel Macron sur le nucléaire !

Le candidat d’Europe écologie les verts était sur France 2 ce jeudi 18 novembre 2021 pour exposer son programme présidentiel. Sur le nucléaire, l’eurodéputé se démarque radicalement de la politique l’actuel chef de l’État ainsi que sa politique. Contrairement à Emmanuel Macron qui veut relancer la construction des réacteurs nucléaires, Yannick Jadot veut s’intéresser exclusivement à l’énergie renouvelable.

« C’est nucléaire contre énergies renouvelables »

« Aujourd’hui, ce n’est pas pétrole contre nucléaire, c’est nucléaire contre énergies renouvelables. » C’est ainsi que le candidat écologique résume les deux choix que vont devoir faire les Français en 2022 dans le secteur énergétique. Invité sur France 2, l’eurodéputé clarifie sa position par rapport au nucléaire et dévoile ses choix pour l’avenir de la France.

« On a été capable d’avoir un incroyable plan d’investissements. On a été capable d’avoir une grande politique publique, assise sur des ingénieurs et ouvriers de qualité », se rappelle-t-il. « Moi, je veux faire exactement la même chose avec le renouvelable », lance Yannick Jadot qui met en avant le faible coût des énergies renouvelables.

« L’électricité nucléaire que propose Emmanuel Macron est deux fois plus chère que l’électricité renouvelable que je propose », affirme-t-il. Avec une carte graphique à l’appui, il démontre que le coût du photovoltaïque a été divisé par 10 en 10 ans. De même que celui de l’éolien qui est à moins de 70 %.

Le candidat écologique reconnait que cette option entrainera une augmentation de la consommation énergétique. À cet effet, il anticipe déjà sur l’investissement qu’il faut ainsi que les solutions adéquates qu’il faut mettre en place afin de réduire la consommation de l’énergie.

Yannick Jadot plaide pour une politique migratoire européenne

L’immigration occupe une place importante dans le programme du candidat écologiste. Lors de son passage, Yannick Jadot a longuement abordé avec des positions très tranchées. Sur le sujet, il s’en prend à la droite qui dramatise la politique migratoire de la France. « Moi je ne vois pas de problème avec l’immigration en France aujourd’hui », affirme-t-il.

Pour lui, « il faut une politique migratoire européenne. C’est par l’Europe que l’on construira notre responsabilité, y compris en tenant nos obligations. » Selon l’eurodéputé, « nous avons les réfugiés, dont l’accueil relève de notre devoir d’humanité. Cela relève de nos obligations au regard du droit international », déclare-t-il sur France 2.

Sur le thème, Yannick Jadot s’intéresse au cas du regroupement familial en fustigeant la position de la droite sur la question. « Quand j’entends la droite dire : on va réduire de moitié le regroupement familial. Qu’est-ce que ça veut dire ? Si on écoute les Républicains, on prend un enfant sur trois ? », se demande-t-il tout en qualifiant cette proposition d’une absurdité.

Pour mieux éclairer, le candidat écologiste évoque comme exemple les médecins et infirmiers étrangers. « Les 350 000 médecins migrants qui font tourner l’hôpital public ainsi que les 40 000 infirmières et infirmiers. On fait quoi ? ON les renvoie dans cette situation ? » S’est-il interrogé.