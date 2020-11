Prince Charles : Le futur roi d’Angleterre fête son 72e anniversaire… Les membres de la famille royale lui rendent hommage !

Sa mère, la reine Elizabeth II, son fils le prince William et sa bru Kate Middleton lui ont adressé des messages affectueux.

Pour le Prince Charles, il n’est pas question de rester sans fêter son anniversaire. C’est la date du 14 novembre qui marque sa venue au monde et pour cette occasion particulière, la famille royale lui a témoigné toute son affection en partageant de très beaux messages à son égard sur les réseaux sociaux. Les abonnés n’ont pas manqué de réagir dans les commentaires et lui souhaiter un joyeux anniversaire…

Le message de la famille royale

Pour cette date si spéciale, la famille royale a partagé une photo inédite du prince de Galles, lorsque ce dernier n’était encore qu’un bébé. C’est un cliché en blanc noir et on voyait le prince Charles assis sur les genoux de sa mère, la reine Élisabeth II. Il y eut également une deuxième photo sur laquelle la reine apparaissait avec son fils à ses côtés. Le cliché avait été pris l’année dernière lors d’une compétition de jeux des Highlands, en Écosse. La photo était accompagnée d’une légende. « Nous souhaitons un très joyeux anniversaire au prince de Galles aujourd’hui ! »

Aussi, le fils aîné du prince Charles, le prince William et Kate Middleton ont également eu une pensée à l’endroit du plus vieux prince d’Angleterre. Le duc et la duchesse de Cambridge lui ont rendu un hommage à travers un message sur Instagram : « Nous souhaitons un très joyeux anniversaire à Son Altesse Royale le Prince de Galles ! ». La légende accompagnait une photo du prince Charles, prise à l’occasion du 75e anniversaire de la Victory over Japan Day. Sur le cliché, on voyait le duc d’Édimbourg tout souriant et arborant fièrement ses 13 médailles.

La Royal Air-Force rend hommage au duc d’Édimbourg !

Il n’y a pas que la famille royale qui a pensé au prince d’Angleterre le 14 novembre dernier. Si les internautes ont été nombreux à souhaiter un joyeux anniversaire au père du prince William, la Royal Air-Force a également tenu à adresser ses meilleurs vœux au prince Charles sur Twitter. Ils ont partagé une photo du Prince au RAF College Cranwell. La photo a été prise cette année alors que le duc d’Édimbourg était le réviseur de la Sovereign’s Review.

Après tous ces mots adressés au prochain monarque britannique, ce sont les fans de la famille royale qui ont souhaité leurs vœux de bonheur au prince. Ils le remerciaient pour ses bons et loyaux services durant toutes ces années. Le prince lui-même, principal sujet de cet événement, a été interviewé par le magazine Country Life. Durant cet échange, le futur roi a abordé plusieurs sujets sociétaux comme le changement climatique, mais aussi la pandémie du coronavirus.

Le prince Charles, roi pour son 73e anniversaire ?

L’année prochaine, la reine Elizabeth II fêtera son 95e anniversaire. Ça fait déjà plusieurs décennies que la monarque britannique porte la couronne royale. Cependant, selon les rumeurs qui circulent et selon plusieurs experts, elle pourrait bientôt laisser son fils le prince Charles, assurer ses fonctions en tant que roi d’Angleterre.

Vraisemblablement, on pourrait dire que le prince est sur le chemin de devenir roi pour son 73e anniversaire. Il serait bien temps qu’il monte sur le trône après avoir attendu tant d’années. De plus, la reine Élisabeth II elle-même avait déclaré que voir son fils devenir roi était l’un de ses vœux les plus chers.