Prince Harry : une interview très attendue où il explique les raisons de son départ

Aujourd’hui, le Prince Harry est aux côtés de son épouse à savoir Meghan Markle et ils s’apprêtent à accueillir leur second enfant. Lors d’un entretien réalisé avec James Corden, le Prince Harry a pu s’exprimer sur plusieurs sujets. Il faut également noter que le couple a accepté une seconde interview dans laquelle ils évoquent tous les sujets avec notamment Oprah Winfrey. Cette dernière est très appréciée aux États-Unis et il faudra attendre le 7 mars pour découvrir les propos du prince.

Le Prince Harry décide de partager sa vérité

Dans la presse, vous avez pu découvrir de nombreux articles notamment pour dévoiler le départ du Prince Harry pour Los Angeles. Dans le Late Late Show avec James Corden, il a accepté de répondre à des questions alors qu’il est sur le toit d’un bus. Le duo a même pu découvrir une maison mythique dans le paysage américain et en toute décontraction, James Corden a pu réaliser un appel vidéo avec Meghan.

Pour le Prince Harry, l’environnement était vraiment très difficile comme il peut l’évoquer au cours de cette interview .

. Même si les critiques ont été au rendez-vous, il précise que le but premier était de prendre du recul et de ne pas démissionner.

Il ne regrette toutefois pas sa décision et il n’est pas surprenant qu’il ait quitté le pays.

La princesse Lady Diana a connu un drame en France alors qu’elle était poursuivie par les paparazzis. À l’époque, elle tentait à chaque fois d’échapper à cette pression médiatique qui semblait de plus en plus forte. Elle avait aussi décidé de quitter le cocon familial, mais la situation semblait très difficile. Lorsque le Prince Harry a pu s’exprimer, il avait notamment précisé qu’il ne voulait pas que sa famille traverse la même période aussi difficile.

Face à James Corden, il révèle qu’il a finalement fait ce que « n’importe quel père ou mari aurait fait et j’ai pensé, comment sortir ma famille d’ici ? ».

Toutefois, il souhaite affirmer qu’ils ne sont jamais vraiment partis alors qu’il a été dépossédé de ses titres royaux. Il révèle que sa vie est un vrai service public et cela sera le cas qu’il soit en Angleterre ou dans un autre pays. Il est aussi formel, il ne s’éloignera jamais de la Grande-Bretagne.

Le Prince Harry souhaite protéger sa famille

Dans quelques jours, vous pourrez découvrir ses confidences face à Oprah, il a notamment pu préciser qu’il avait quelque part eu de la chance, car il a traversé cette période avec son épouse. Contrairement à sa maman qui avait traversé une situation similaire, il n’était pas seul. Les confidences du Prince Harry sont alors touchantes et c’est finalement la première fois qu’il prend la parole pour s’exprimer avec quelques détails sur les raisons qui ont pu le pousser à partir même s’il reste attaché à jamais à la Grande-Bretagne.

De ce fait, vous comprenez que la pression était forte, mais il a choisi de vivre à Los Angeles sans doute pour profiter d’un peu plus de sérénité. Le Prince Harry a pu aussi se confier sur sa relation amoureuse avec l’actrice et il a précisé qu’ils avaient passé beaucoup de temps tous les deux. En ce qui concerne la série The Crown qui connaît un succès sans précédent, le Prince Harry a révélé qu’ils pensaient retranscrire la vérité, mais il faut savoir qu’il s’agit d’une fiction « mais c’est vaguement basé sur la vérité ».