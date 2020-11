Prince Harry : très discret, il fait finalement une apparition surprise dans Danse Avec Les Stars !

Danse avec les stars est une émission de divertissement très appréciée par les français. Alors que la diffusion de la onzième saison a été renvoyée à l’année prochaine à cause de la pandémie du coronavirus, l’un des participants de la version britannique a reçu une belle surprise ce samedi.

Le prince Harry appelle en direct dans DALS

Le prince Harry fait la Une de l’actualité britannique depuis le début de cette année. Après son mariage avec l’ancienne actrice Hollywoodienne Meghan Markle, le couple avait décidé de quitter le cercle familial pour vivre de manière plus autonome. L’épouse du duc de Sussex aurait du mal à respecter les règles protocolaires qui régissent la vie au palais de Buckingham. Installés aux États-Unis où ils auraient acheté une magnifique villa, les deux tourtereaux filent le parfait amour aux côtés de leur fils Archie. Même si le petit-fils de la reine Elizabeth II n’est pas retourné en Angleterre depuis leur Megxit, le petit frère du prince William reste visiblement attaché à son pays natal.

Il a surpris les téléspectateurs de la version britannique de Danse avec les stars après son apparition remarquée à la télévision. Dans l’épisode du 14 novembre dernier, JJ Chalmers, un proche ami du prince Harry a pris part à cette saison 18 de l’émission et a été encouragé par le mari de Meghan Markle. En effet, le père du petit Archie a passé un appel en visioconférence pour soutenir son ami dans cette nouvelle aventure. Les internautes n’ont pas manqué de remarquer que le prince Harry avait gardé son côté humoristique lorsqu’il a lancé en direct de Danse avec les stars « Beau Bronzage » à l’entame de son propos.

Le prince Harry encourage son ami dans DALS

Le duc de Sussex a poursuivi en parlant de la circonstance de leur rencontre qu’il n’a pas oubliée. Le fils du prince Charles était heureux de voir son ami participer à cette émission d’autant plus qu’il a expliqué que JJ Chalmers passait par des moments difficiles au moment où il avait fait sa connaissance. Il a déclaré « Quand j’ai rencontré JJ, il était l’ombre de lui- même. Et de te voir te relever grâce à Invictus et redevenir toi-même à nouveau, c’était vraiment le début d’une aventure incroyable ». Un message émouvant qui a fait plaisir à l’intéressé qui a fondu dans l’émotion. Il est important de rappeler que JJ est un ex-Royal Marines qui avait été gravement blessé lors de l’explosion d’une bombe en Afghanistan en 2011.

Ce dernier avait d’ailleurs reçu une médaille aux Jeux Invictus en Ecosse 3 ans après son accident d’autant plus que cette compétition de grande envergure permet à tous les anciens soldats et vétérans de guerre blessés à pratiquer plusieurs disciplines sportives. Cette compétition est d’ailleurs une initiative du duc de Sussex, d’où sa satisfaction. De son côté, JJ Chalmers n’a pas caché son émotion après la réaction du prince Harry. Ce dernier a reconnu que c’est bien grâce au beau-frère de Kate Middleton que sa vie a connu ce changement après avoir participé aux Jeux Invictus fondés par le mari de Meghan.

Le prince Harry a certainement été flatté par les propos de son ami. Toutefois, le père d’Archie qui a été mis à l’écart après sa décision de quitter la famille royale reste visiblement attaché à son pays. Son absence s’est fait ressentir lors de la célébration de plusieurs événements importants au Royaume-Uni. Le couple Harry et Meghan Markle reste soudé après tous ces moments de tension avec les autres membres de la famille royale. Les deux amoureux sont heureux plus que jamais à Los Angeles.