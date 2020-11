Prince William : De vieilles photos refont surface, le montrant avec des blondes sexys et de l’alcool… Une version du prince que Kate son épouse n’apprécierait peut-être pas !

Être un personnage public n’a rien de facile, et ça, le prince William a dû s’en rendre compte ce 14 novembre. Des photos d’un passé qu’il aurait sans doute voulu oublier ont refait surface, et le mettent un peu dans l’embarras. Sur ces clichés, on peut le voir dans un bar londonien prenant du bon temps en compagnie d’une belle blonde. Espérons que Kate n’en fasse pas une histoire, parce qu’il y aurait de quoi…

Des photos embarrassantes pour le prince William !

Le moins qu’on puisse dire, c’est que les médias ont le don de déterrer les histoires qui peuvent parfois nuire à la vie privée des personnages publics. C’était le cas ce 14 novembre, lorsque le Daily Mail a publié une série de photos qui ne montrent pas vraiment le prince William sous son meilleur jour. Si habituellement il a l’air toujours bien apprêté et sérieux, sur ces clichés, on peut le voir dans une toute autre version.

Il est en effet dans un bar de Londres, portant sa chemise hors du pantalon, avec de la tequila à volonté. Il a les cheveux ébouriffés, rien à voir avec le prince William qu’on a l’habitude de voir aux infos. Il arborait un style rock, et était accompagné d’une belle blonde. Ces photos datent de 2007, et même si son couple avec Kate battait de l’aile, ils n’étaient tout de même pas séparés. Il y a donc fort à parier que l’épouse du prince ne sera pas ravie de découvrir ces clichés.

Dans un couple, il y a toujours des hauts et des bas…



Il faut savoir qu’au moment où ces photos ont été prises, le prince William et Kate étaient en mauvais termes. Ils avaient même rompu quelques mois plus tôt, même si visiblement, tout n’était pas vraiment fini entre eux. Cette rupture était nécessaire, car à un moment donné, le prince se sentait oppressé de part et d’autre. Il n’était pas prêt à se marier, même si c’est ce que tous ses proches attendaient de lui.

A cette époque, en 2007, le jeune homme a préféré retrouver sa liberté, puisqu’il n’était pas disposé à se résoudre à ce mariage. Kate quant à elle s’était réfugiée dans sa famille pour avoir le soutien de ses proches. Toutefois, il semblerait que juste avant cette soirée qu’on peut voir sur les clichés, le couple avait décidé en secret de se donner une seconde chance.

Le prince William aurait promis le mariage, à condition que Kate lâche un peu du lest. En acceptant ce compromis, l’ épouse du prince William ne s’attendait certainement pas à le voir aussitôt en si bonne compagnie. Il ne fait donc aucun doute que la publication de ces vieilles photos par le Daily Mail, met le prince dans une situation plutôt embarrassante.



Au moment de leur séparation en 2007, Kate avait fait une déclaration dans laquelle elle faisait connaître ses sentiments par rapport à la situation. Elle déclare qu’après une longue période à être en couple avec la même personne, on apprenait à se connaître parfaitement. Toujours selon elle, tous les couples passent par de bons et de mauvais moments. Espérons que ce mauvais moment passe rapidement et qu’elle ne s’attarde pas sur ces photos.